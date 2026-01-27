Ekonomiassistent/office Coordinator - Sommarjobb
Korab International AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-01-27
SOMMARJOBB!
För sommaren 2026 söker vi en driven ny kollega!
Är du en positiv lagspelare som tycker om att ha många bollar i luften och har ett öga för detaljer? Vill du dessutom arbeta på ett internationellt bolag och bli en del av ett väl sammansvetsat team, beläget i Göteborgs bästa kontorslokaler, så kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som Ekonomiassistent/ Office Coordinator är du en central del i verksamheten. Rollen viktas mot 80% Ekonomiassistent och 20% Office Coordinator vilket innebär en bred roll med många olika arbetsuppgifter. Du kommer att ha ansvaret för att skapa en trevlig och välkomnade arbetsmiljö samt se till att kontoret fungerar smidigt. I dina arbetsuppgifter ingår till exempel:
Hantera leverantörsreskontran med ett stort fakturaflöde, granska och registrera fakturor i våra system.
Ansvara för betalningsprocessen av leverantörsfakturor, svenska samt utländska betalningar.
Löpande bokföring av in- och utbetalningar, övriga transaktioner samt avstämningar.
Ansvara för receptionen, ta emot besökare och bud, ordna med praktiska detaljer inför möten, boka hotell och taxi för externa gäster.
Ansvara för att kontorslokalerna alltid är representativa samt hantera relaterade inköp.
Ge övriga medarbetare administrativ support. Profil
Vi söker en STUDENT som för att lyckas i rollen bör vara kommunikativ, noggrann och strukturerad. I ditt arbete är du organiserad, lösningsorienterad och har en god förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt utan att tappa fokus på detaljer. Du trivs med ett stundtals högt tempo, har blick för vad som behöver göras och har lätt för att skapa struktur trots många bollar i luften.
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll sedan tidigare, du har lätt för att kommunicera med andra i såväl tal som skrift och då vi är verksamma i en internationell miljö behärskar du både svenska och engelska obehindrat. Vidare ser vi att du har lätt för att ta egna initiativ och är en social person med service ut i fingertopparna. Om företaget
Korab International AB är ett handelshus verksamt inom massa- och pappersindustrin med global närvaro. Med ett sekel av erfarenhet i bagaget, från flera kulturer, är vi specialiserade på skräddarsydda affärslösningar. Vi är en drivkraft för nya möjligheter, för leverantörer, köpare och massa- och pappersindustrin som helhet.Övrig information
Tjänsten är ett sommarvikariat på heltid med start så snart som möjligt, preliminärt slut 2026-08-31, möjlighet till förlängning kan finnas.
Du kommer vara placerad i våra nya lokaler på huvudkontoret i Platinan.
Känns detta som något för dig? Välkommen att ansöka. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: eva.jonsson@korab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Korab International AB
(org.nr 556564-0397)
Mårten Krakowgatan 2 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Jobbnummer
9707506