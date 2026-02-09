Ekonomiassistent Med Löneansvar Till Rf-Sisu Stockholm
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du vara med och säkerställa en stabil och välfungerande ekonomi i en organisation som gör skillnad?
Har du erfarenhet av löneadministration, redovisning och ekonomiska flöden och trivs i en bred roll där du får ta ansvar? Då kan det här vara din nästa utmaning.
RF-SISU Stockholm söker nu en ekonomiassistent med fokus på både lön och löpande ekonomi. Rollen innebär ett operativt ansvar för lönehantering samt ett brett arbete inom redovisning, bidrag och ekonomiskt stöd till verksamheten.
Du arbetar nära ekonomiansvarig, som har det övergripande ansvaret, och blir en viktig del i att säkerställa kvalitet, struktur och utveckling i ekonomifunktionen. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, bland annat med revisorer, leverantörer och föreläsare.
Det här är en verksamhetsnära roll med bredd, du arbetar både självständigt och i nära dialog med organisationen, särskilt kopplat till projekt, budgetuppföljning och bidragshantering.
Du kommer att:
• Ansvara för löneadministration (ca 25 %) för cirka 50+ medarbetare
• Hantera arvoden till cirka 30 föreläsare
• Arbeta med löpande redovisning och ekonomiadministration (ca 75 %)
• Hantera leverantörsfakturor och betalningar (Medius & Visma Autopay)
• Stötta verksamheten i budget, uppföljning och ekonomisk rapportering
• Vara ett stöd till idrottskonsulenter i projektbudget och ekonomisk uppföljning
• Arbeta med bidragshantering och återrapportering
• Ha dialog med revisorer och externa parter
Personprofil
Du är en strukturerad och noggrann person som trivs i en roll med eget ansvar och många parallella ekonomiska flöden. Du har god ekonomisk förståelse och arbetar lösningsorienterat, samtidigt som du uppskattar samarbete och dialog med verksamheten.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av löneadministration
• Har arbetat med löpande redovisning
• Har god förståelse för ekonomiska flöden och budgetarbete
• Är van att arbeta självständigt och strukturerat
• Har god systemvana
• Har grundläggande arbetsrättslig kunskap kopplad till lönehantering och arbetsgivaransvar
Meriterande:
• Erfarenhet av bidragshantering och återrapportering
• Erfarenhet av projektredovisning
• Erfarenhet av systemen Medius och Visma
• Erfarenhet från ideell organisation eller offentlig verksamhet
• Viss erfarenhet av HR- och personalfrågor
Som person är du:
• Noggrann och strukturerad med god förmåga att skapa ordning och kvalitet
• Ansvarstagande och självgående, du driver dina uppgifter framåt
• Samarbetsorienterad och kommunikativ med ett lösningsfokuserat arbetssätt
• Trygg i dig själv med vilja att utvecklas och ta mer ansvar över tid
• Snabblärd och analytisk med god arbetskapacitet, du prioriterar klokt och arbetar strukturerat även när tempot periodvis är högrePubliceringsdatum2026-02-09Övrig information
Start: Enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Omfattning: Heltid, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Arbetstid: Kontorstid (ca 8-17) med möjlighet till flextid samt hybridarbete upp till två dagar per vecka.
Plats: Solna
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på jannica.skarvinge@performiq.se
.
Ansök nu och bli en del av idrottsrörelsens framtid!
Facklig kontaktperson Stefan Ålander, stefan.alander@rfsisu.se
Tfn: 0768292685.
Företagspresentation
RF-SISU Stockholm är idrottens regionala stödorganisation. Vårt uppdrag är att ge stöd till drygt 2 700 idrottsföreningar i 22 kommuner i Stockholms län. Vi arbetar med utbildning, utveckling, folkbildning och intressepolitik - allt för att idrottsrörelsen ska ha så goda förutsättningar som möjligt att verka och växa.
Vi är drygt 40 medarbetare som drivs av att göra skillnad och bidra till ett starkt föreningsliv. Vår arbetsplats präglas av engagemang, samverkan och ett stort hjärta för idrott.
Läs mer om oss på www.rfsisu.se/stockholm Ersättning
