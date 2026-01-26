Ekonomiassistent med kunskap inom offentlig förvaltning till kommun
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
SJR söker en Ekonomiassistent med kunskap inom offentlig förvaltning. Detta är ett konsultuppdrag med start i början av februari och inledningsvis 11 månader framåt med chans till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent till ett uppdrag inom offentlig förvaltning. Uppdraget innebär att ersätta en medarbetare som går på tjänstledighet, och du kommer att bli en del av en etablerad ekonomienhet med redovisningsekonomer, ekonomer, controllers och systemförvaltare. Tjänsten omfattar arbete på plats i Solna, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Du arbetar heltid och bidrar både till den löpande ekonomiadministrationen och till utvecklingen av enhetens processer och rutiner.
Ansvarsområden
• Fakturahantering i ekonomisystemet Raindance
• Inköpsrelaterade uppgifter
• Bevakning och hantering av funktionsbrevlådor i Outlook
• Ärendehantering och support till verksamheten
• Månatlig registrering av barnomsorgsfakturor i Edlevo
• Dokumentation av arbetsrutiner
• Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbeten inom organisationen
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har minst två års relevant erfarenhet från offentlig förvaltning och god förståelse för ekonomiprocesser. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning och är van att arbeta i ekonomisystem, gärna med tidigare erfarenhet av Raindance och liknande administrativa plattformar. Erfarenhet av fakturahantering och bred ekonomiadministration är meriterande, liksom tidigare arbete i organisationer med flera intressenter och komplexa flöden.Dina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du samarbetar gärna med andra och fungerar väl i team. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att lösa problem även när situationerna är komplexa. Du trivs med att arbeta i en verksamhet med höga krav på kvalitet och tydlig dokumentation.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-02-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
