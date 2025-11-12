Ekonomiassistent med inriktning kundreskontra - omgående start
2025-11-12
Har du erfarenhet inom kundreskontra och är tillgänglig omgående? Är du dessutom en person som trivs i en familjär miljö och är van att självständigt driva ditt arbete framåt? Här erbjuds du en bred roll med goda möjligheter till utveckling i ett stort globalt bolag. Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med omgående start på heltid som varar fram till maj/juni 2026. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår samarbetspartner. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget. Om företaget
Vår samarbetspartner är en hållbar aktör inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med sina kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. Företaget erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. I Sverige finns de på ett flertal platser och har över 1000 medarbetare. De sköter avfallshanteringen för ett antal svenska kommuner och levererar återvinningstjänster till olika branscher.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att arbeta med brett ekonomiarbete och tillhöra ekonomiavdelningen för kundreskontra. Initialt kommer arbetet till en början fokuseras till faktureringsprocessen. Du ansvarar för kundreskontran och säkerställer en effektiv hantering av kundfakturor och betalningar enligt gällande policyer och rutiner. Dina arbetsuppgifter inkluderar hantering av inkommande betalningar, fakturering och avstämning av kundreskontra, samt löpande analys och felsökning i fakturaflödet. Vid behov har du kontakt med kunder vid försenade betalningar och ansvarar också för påminnelse- och kravhantering. Du har därtill ansvar och är behjälplig vid inkommande ekonomiärenden av olika karaktär. Rollen innefattar även att stötta upp i löpande bokföring och vid månadsbokslut, samt hantera andra administrativa uppgifter som kan förekomma. Du arbetar nära dina kollegor och har en viktig roll i att skapa ett effektivt och välfungerande ekonomiarbete, samtidigt som du bidrar till att förbättra och utveckla processer inom kundreskontra.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet inom ekonomi och kundreskontra * Vana av att hantera kundreskontra med hög fakturavolym och många transaktioner * Grundläggande förståelse för redovisningsprinciper * God dator- och systemvana * Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt * Meriterande med utbildning inom ekonomi samt kunskap i affärssystemet JD Edwards EnterpriseOne (E1)
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann och trivs i en roll där du får ta ägandeskap för ditt arbete och fatta beslut på egen hand. Du är en social och öppen person som har lätt för att bygga relationer och kommunicera effektivt. Du trivs med att arbeta självständigt och ser lösningar snarare än problem tack vare din initiativrika sida. Vidare är du prestigelös och ser inga problem med att hjälpa och stödja kollegor vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Solna, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb.
