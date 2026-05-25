Ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontra
Vi söker nu en ekonomiassistent för ett längre konsultuppdrag via AxÖ Consulting till ett internationellt bolag i Göteborgsområdet. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet med internationella kontaktytor och stort fokus på kvalitet och utveckling. Uppdraget passar dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta strukturerat och vill bidra till att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser.
Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om rollen
I rollen som ekonomiassistent kommer du framför allt att arbeta med hantering och bokföring av leverantörsfakturor. Du ansvarar för att fakturaflödet fungerar korrekt och effektivt samtidigt som du hanterar avvikelser, följer upp problem och ser till att frågor eskaleras vidare vid behov. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i den dagliga ekonomihanteringen.
Du kommer också att bidra med förbättringsförslag och delta i arbetet med att utveckla och effektivisera processer och arbetssätt inom leverantörsreskontran. För rätt person finns möjlighet att ta en aktiv roll i att skapa smartare och mer effektiva arbetssätt framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en grundläggande ekonomisk utbildning och erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra eller ekonomiadministration. Du är trygg i att arbeta med fakturahantering och har god förståelse för ekonomiska flöden. Du har god systemvana och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Har du erfarenhet av Agresso är det meriterande.
Som person är du framåt, social och ansvarstagande. Du trivs i samarbeten, tycker om att ha kontakt med olika delar av verksamheten och har lätt för att skapa goda relationer. Samtidigt arbetar du noggrant och strukturerat, även när tempot är högt eller flera frågor behöver hanteras parallellt.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för ett längre konsultuppdrag via AxÖ Consulting med placering i Göteborgsområdet och start enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Borgmästargränd 3 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
