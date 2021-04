Ekonomiassistent med fokus på fakturering till logistikföretag i - OnepartnerGroup Jönköping AB - Ekonomiassistentjobb i Jönköping

OnepartnerGroup Jönköping AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping2021-04-13Till vår konsultverksamhet söker vi nu två ekonomiassistenter med fokus på fakturering för uppdrag hos en av våra kunder med placering i Jönköping. Trivs du som fisken i vattnet med ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter och har du svart bälte i struktur, ordning och reda? Trivs du i en roll där det händer mycket och är högt tempo emellanåt? Har du dessutom möjligt att börja jobba omgående? Då kan detta vara tjänsten för dig!Dina arbetsuppgifter och din profilI rollen som ekonomiassistent kommer du jobba främst med fakturering där du kommer skicka fakturor, följa upp, scanna in och kontera dessa. I rollen kommer du ha kontakt såväl internt men också externt mot kunder. Du kommer arbeta på ett logistikföretag där det är högt tempo och där man ständigt är på språng.Erfarenhetsmässigt har du arbetat i en liknande roll tidigare alternativt är sugen på att ta dig an dessa arbetsuppgifter efter dina slutförda studier. Du är bekväm att jobba med såväl dator som telefon och du hanterar såväl svenska som engelska i tal och skrift. Som person beskriver du dig själv som lyhörd, flexibel och serviceinriktad. Vidare trivs du med att ta eget ansvar, är duktig på att prioritera samt är lösningsorienterad. Du har ett sinne för struktur, ordning och reda och en förkärlek till ekonomiska arbetsuppgifter.Placeringsort: JönköpingTillträde: Omgående. Du kommer arbeta stora delar av sommarenOmfattning: 100 %, dagtidTjänsten innebär en anställning i OnePartnerGroups konsultverksamhet där möjlighet till anställning hos det aktuella företaget förhoppningsvis senare kommer erbjudas. Som konsult hos oss får du en trygghet genom kollektivavtal och regelbunden kontakt med din konsultchef. Vi på OnePartnerGroup är enligt våra medarbetare en schysst och trygg arbetsgivare. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.Sista ansökningsdag är den 2 maj men vi tillämpar löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lotta Ryman på telefonnummer 073-3947912 alt. lotta.ryman@onepartnergroup.se OnePartnerGroup är en svenskägd koncern som erbjuder företag hjälp med rekrytering, bemanning, utbildning och smarta produktionslösningar. Vi finns verksamma på ett 50-tal orter i Sverige och har cirka 2500 engagerade medarbetare. Med ett brett kontaktnät och god lokalkännedom kan vi erbjuda ett stort utbud av lediga tjänster, inom flera områden och med olika kompetenskrav.För oss är det viktigt att du ska trivas och känna glädje över att gå till jobbet. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig. Oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. www.onepartnergroup.se 2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-02OnePartnerGroup Jönköping AB5688652