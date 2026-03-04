Ekonomiassistent inom leverantörsreskontra till bolag i City!
2026-03-04
SJR söker en erfaren ekonomiassistent som kan ta ansvar för leverantörsreskontran för tre bolag under en transformationsperiod. Detta är ett konsultuppdrag med start 1 april och som pågår i sex månader med eventuell förlängning därefter. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult eller dig som vill arbeta som underkonsult hos oss. Vi kund sitter centralt i Stockholm och tillämpar ett hybridupplägg.

Om tjänsten
Som ekonomiassistent inom leverantörsreskontra kommer du in i en viktig period där organisationen genomgår en större transformation. Under denna tid behöver ekonomiteamet förstärkning av en erfaren konsult som kan säkerställa att det dagliga fakturaflödet fungerar stabilt och korrekt för tre bolag.
Du kommer att arbeta nära ekonomifunktionen och vara en central del av att upprätthålla kvalitet i reskontraflödet, samtidigt som du bidrar med struktur och kontinuitet under förändringsarbetet. Rollen är operativ och kräver att du snabbt sätter dig in i befintliga processer, tar ägarskap över uppgifter och självständigt driver arbetet framåt efter en kortare introduktion.
Ansvarsområden
• Hantera leverantörsfakturor för tre bolag
• Säkerställa korrekt kontering och matchning
• Administrera attestflöden och följa upp avvikelser
• Registrera och hantera in- och utbetalningar
• Utföra avstämningar och stödja vid månadsbokslut
• Kommunicera med interna och externa parter vid frågor eller avvikelser
Lämplig bakgrund
Du har flera års erfarenhet av leverantörsreskontra och är trygg i ekonomiassistentrollen. Du är van vid att arbeta med större fakturaflöden, har god systemvana och arbetar självgående. Erfarenhet av Unit4 och/eller Xledger är starkt meriterande, liksom tidigare erfarenhet från organisationer i förändring.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar effektivt både självständigt och i team, är lösningsorienterad och kommunicerar tydligt. Du bidrar med ett professionellt och positivt förhållningssätt och trivs i en roll där du får skapa ordning och stabilitet även när mycket händer samtidigt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-04-03.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
