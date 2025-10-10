Ekonomiassistent inom kundreskontra till omgående uppdrag
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2025-10-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en ekonomiassistent inom kundreskontra till ett uppdrag hos en av våra kunder i Mölndal. Uppdraget är på 6 månader med start omgående, och för rätt person finns mycket goda möjligheter till anställning hos kund. Detta är en tjänst som passar perfekt för dig som trivs i en roll med högt tempo och många kontaktytor!Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Som ekonomiassistent blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och ansvarar för löpande arbete inom kundreskontra. Rollen innebär både självständigt ansvar och mycket samarbete med kollegor internt och med externa parter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Hantera fakturering och inbetalningar
• Utföra avstämningar och administrativt arbete kopplat till kundreskontra
• Besvara frågor från kunder och interna avdelningar
• Delta i förbättringsarbete kring processer och rutiner
Lämplig bakgrund
Till den här tjänsten söker vi dig som har god erfarenhet av att arbeta med kundreskontra innan och som är trygg i flödet. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner och en generellt god systemvana.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en positiv inställning och en förmåga att kommunicera tydligt och professionellt. Vidare ser vi att du gillar att arbeta i en roll där du kan ta egna initiativ, vara proaktiv och bidra till ett gott samarbete i teamet.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sofia Erikson på 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-Goteborg.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Sofia Erikson sofia.erikson@sjr.se +46 70 471 59 07 Jobbnummer
9550850