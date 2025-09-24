Ekonomiassistent inom Kundreskontra till Infralogistic EQ, Göteborg
Infralogistic EQ AB är Infralogistic-koncernens Shared Service Center och levererar kvalificerade tjänster inom ekonomi, lön, IT, HR och administration. Här möts kompetens, innovation och passion för att säkerställa att vi levererar effektiva och hållbara lösningar av högsta kvalitet.
I en stor och dynamisk koncern är Infralogistic EQ en nyckelfunktion som centraliserar ekonomifunktionen och frigör resurser för att effektivisera och stärka kärnverksamheten. Vårt mål är att vara en pålitlig och flexibel partner för våra koncernbolag och aktivt bidra till deras framgång.
Vi strävar efter att bygga långsiktiga relationer baserade på förtroende, transparens och samarbete, där vi tillsammans skapar värde och långsiktig framgång för hela koncernen.
Infralogistic - Vi är landslaget av infralogistikmästare
Som ekonomiassistent inom kundreskontra kommer du att spela en viktig roll i vårt ekonomiteam, där du ansvarar för att hantera våra kundfakturor. Du kommer att vara en nyckelperson som håller ordning och struktur i vår faktureringsprocess, samtidigt som du bygger starka och långsiktiga relationer med våra verksamhetsbolag. Rollen passar dig som är strukturerad, trivs med att ha många bollar i luften och gärna arbetar i en social och kommunikativ miljö då rollen innebär daglig kontakt med våra verksamhetsbolag och kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Hantera och registrera kundfakturor
Uppföljning av obetalda fakturor
Påminnelse- och inkassohantering
Underhålla kundregister
Avstämning av balanskonton kopplade till kundreskontra
Rapportering och analyser av kundreskontra vid period- och årsbokslut
Bidra till att effektivisera arbetssätt och processer inom kundreskontra
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och 2-3 års erfarenhet av arbete med kundreskontra. Du har god förståelse för ekonomiska principer och bokföring och arbetar noggrant och självgående. Du har arbetat i ett eller flera ekonomisystem och har goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av Visma.Net är meriterande men inget krav. Det är också viktigt att du behärskar både svenska och engelska väl, i både tal och skrift.
Som person är du positiv och serviceminded, en teamspelare som trivs med att arbeta nära dina kollegor. Du är lösningsorienterad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att ta ansvar och utveckla processer. Rollen innebär många kontaktytor och en nära dialog med verksamheten.
Vad vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att ta stort ansvar i din roll som ekonomiassistent. Hos oss får du vara med och påverka och skapa rutiner som bidrar till långsiktig stabilitet. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och en prestigelös atmosfär, där vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål.
Förmåner som ingår är bland annat friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flextider samt viss möjlighet till distansarbete. Du kommer att vara en del av ett härligt team som stöttar och hjälper varandra i vardagen. Du hittar oss i moderna lokaler på Importgatan, Hisings-Backa.
Låter det som rätt tjänst för dig? Då ser vi fram emot ditt cv samt personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar Infralogistic EQ med Jerrie.
