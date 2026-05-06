Ekonomiassistent inom kund- & leverantörsreskontra sökes omgående!
2026-05-06
Vill du arbeta i en varierad roll där ingen dag är den andra lik och få bred arbetslivserfarenhet inom ekonomi? Nu söker vi en ekonomiassistent till ett års uppdrag hos Kesko Sverige.
Som ekonomiassistent kommer du att arbeta brett inom både kund- och leverantörsreskontra, och därav skifta mellan två olika interna team. Dina arbetsuppgifter kommer variera men ha tyngdpunkt på leverantörsreskontra (ca 60% av omfattningen). Rollen är varierad och innebär daglig kontakt både internt och externt. Du kommer att ingå i team med erfarna kollegor och arbeta nära ansvariga för respektive område.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kundreskontra
Hantera inkommande samtal och ärenden kring fakturor och betalningar
Arbeta i ärendehanteringssystem
Utföra enklare bokningar, kvittningar och inkassohantering
Arbeta i SAP samt bidra i övergången från nuvarande system till nytt affärssystem
Leverantörsreskontra
Registrera och boka leverantörsfakturor
Hantera inkommande ärenden via mejl
Arbeta i olika ekonomisystem
DETTA SÖKER VI
Har en utbildning inom ekonomi (minst gymnasienivå)
Har goda kunskaper i Excel
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska
Har viss erfarenhet av ekonomiarbete (meriterande men inget krav)
Det är dessutom meriterande med tidigare arbete inom SAP och inom något ekonomisystem. Det är meriterande om du har haft en liknande roll tidigare, samt om du har erfarenhet av inkassohantering sedan tidigare.
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en lättlärd person som kan sätta sig in i nya system. Du vågar ställa frågor och lära dig av dina kollegor. I och med den löpande kontakten med både externa och interna kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och serviceinriktad. Vi ser också att du är en noggrann person som kan hålla deadlines.
Tjänsten förväntas starta så fort vi hittar rätt person. Uppdraget förväntas pågå till juni 2027. Arbetstiderna är vardagar 08-17, med viss flexibilitet och möjlighet till distansarbete. Keskos kontor ligger i Kista.
Låter detta som något för dig? Sök idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Esbogatan 11 5tr (visa karta
)
164 74 KISTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com
9896065