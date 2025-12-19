Ekonomiassistent inom AP till globalt företag - Konsultuppdrag

Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-12-19


Vi söker nu en ekonomiassistent inom leverantörsreskontra för ett konsultuppdrag hos ett stort och välkänt företag med kontor i Solna. Uppdraget har start i slutet av januari och pågår initialt i 6 månader.
Du kommer att ingå i ett leverantörsreskontrateam och arbeta nära både kollegor och andra funktioner inom organisationen. Företaget erbjuder hybridarbete, där du kombinerar arbete på kontoret med distansarbete.
ArbetsuppgifterI rollen som ekonomiassistent kommer du bland annat att arbeta med:

Hantering och registrering av leverantörsfakturor

Leverantörsbetalningar

Avstämning av leverantörsreskontra

Hantering av påminnelser och leverantörsfrågor

Övriga administrativa uppgifter inom ekonomi

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra

Goda systemkunskaper

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Är driven och har en vilja att lära och utvecklas

Arbetat i större företag (Meriterande)

Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team

Välkommen med ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://newr.se

Arbetsplats
Newr

Kontakt
Mats Gerdin
mats.gerdin@newr.se
+46720131310

Jobbnummer
9655374

