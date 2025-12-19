Ekonomiassistent inom AP till globalt företag - Konsultuppdrag
Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newr AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en ekonomiassistent inom leverantörsreskontra för ett konsultuppdrag hos ett stort och välkänt företag med kontor i Solna. Uppdraget har start i slutet av januari och pågår initialt i 6 månader.
Du kommer att ingå i ett leverantörsreskontrateam och arbeta nära både kollegor och andra funktioner inom organisationen. Företaget erbjuder hybridarbete, där du kombinerar arbete på kontoret med distansarbete.
ArbetsuppgifterI rollen som ekonomiassistent kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering och registrering av leverantörsfakturor
Leverantörsbetalningar
Avstämning av leverantörsreskontra
Hantering av påminnelser och leverantörsfrågor
Övriga administrativa uppgifter inom ekonomi
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra
Goda systemkunskaper
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Är driven och har en vilja att lära och utvecklas
Arbetat i större företag (Meriterande)
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team
Välkommen med ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newr AB
(org.nr 559230-2615), https://newr.se Arbetsplats
Newr Kontakt
Mats Gerdin mats.gerdin@newr.se +46720131310 Jobbnummer
9655374