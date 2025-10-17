Ekonomiassistent hos Varje krona räknas AB 50 % med möjlighet till heltid
2025-10-17
Vill du utvecklas inom redovisning i en miljö där varje kund och varje detalj räknas?
Hos oss får du möjlighet att växa i takt med våra kunder - i ett personligt och engagerat team.
Som ekonomiassistent hos oss får du en central roll i byråns arbete med både interna ekonomiprocesser och kunduppdrag. Du arbetar tätt tillsammans med redovisningskonsulterna och bidrar till att kundernas redovisning och rapportering håller hög kvalitet.
Tjänsten innebär ett varierat arbete där du får insyn i många olika branscher, möjlighet att utveckla din kompetens och successivt ta större ansvar inom redovisning och ekonomiadministration.
Anställningen kan på sikt leda till heltidsanställning. Hos oss finns möjlighet att utvecklas till redovisningskonsult, med handledning och stöd längs vägen.
Arbetstiden är förlagd på dagtid med flexibel schemaläggning och möjlighet till distansarbete efter introduktionsperioden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bokföring
Avstämningar
Leverantörs- och kundfakturahantering
Momsredovisning
Lönehantering
Utföra specifika uppgifter delegerade av redovisningskonsultenPubliceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Du behöver inte kunna allt från början - viktigast är att du är noggrann, vill lära dig och trivs med att ta ansvar.
Vi söker dig som har:
arbetat med intern eller extern redovisning eller bokföring
god datorvana
Din Profil
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för ekonomi och siffror. Du tar ansvar för ditt arbete, är nyfiken på att lära dig mer och trivs med att växa i din roll.
Som person är du positiv, engagerad och bidrar till ett gott samarbete genom att ta egna initiativ och stötta kollegor när det behövs.
Vilka är vi?
Varje krona räknas AB är en redovisningsbyrå som riktar sig till småföretagare i Sverige. Vi erbjuder heltäckande redovisningstjänster och arbetar kundnära, vilket innebär att vi sätter oss in i kundens verksamhet och särskilda arbetssätt för att tillhandahålla den bästa rådgivningen efter kundens behov och omständigheter. Våra klienter ska känna sig sedda och förstådda.
Våra tjänster sträcker sig från bokföring och avstämning, till bokslut och årsredovisning, med undantag för revision.
Vårt mål är att bli en sömlös del av klientens företag och verka för en sund och lönsam företagsekonomi.
Vi är ett litet team med stort engagemang, där vi värdesätter samarbete, frihet under ansvar och en vardag med balans mellan noggrannhet och utveckling.
Känner du igen dig?
Skicka gärna din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra mer om dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@varjekronaraknas.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varje krona räknas AB
(org.nr 559330-4701) Kontakt
Redovisningskonsult & delägare
Alexander Asalok info@varjekronaraknas.se Jobbnummer
9563357