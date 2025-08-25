Ekonomiassistent/Applikationsspecialist-konsultuppdrag inom IT-förvaltning
2025-08-25
Vi söker en ekonomiassistent/applikationsspecialist till vår interna IT-förvaltning.
Uppdraget omfattar debitering och fakturering av IT-tjänster samt arbete med prissättning i budgeteringssystemet. Du kommer både att få en övergripande förståelse för tjänsternas kopplingar och arbeta på detaljnivå med analyser.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund med start i början av oktober 2025 och till och med sista september 2026, goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund finns. Dina arbetsuppgifter
Genomföra månatliga debiteringar/faktureringar
Användaradministration
Specifikation av ny funktionalitet
Test av ny funktionalitet
Utbildning och användarstöd kring debitering i TTPKvalifikationer
Skall-krav:
Utbildning inom ekonomi eller IT, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Förståelse för ekonomisk uppföljning av IT-tjänster
Erfarenhet av debitering/fakturering
God erfarenhet av Excel
Generell IT-kunskap
Bra kommunikationsförmåga, både i tal och skrift
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av ITIL
Agilt arbetssätt
Kunskaper i MercurDina personliga egenskaper
Kommunikativ
Driven
Noggrann
AnalytiskAnställningsvillkor
Konsultuppdrag via vår konsultorganisation
Placering: Linköping, huvudsakligen på plats
Omfattning: 100%
Startdatum: 2025-10-01
Viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven
Vi arbetar löpande med kandidater, så vänta inte med din ansökan
