Ekonomiassistent/Applikationsspecialist-konsultuppdrag inom IT-förvaltning

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Controllerjobb / Linköping
2025-08-25


Publiceringsdatum
2025-08-25

Beskrivning
Vi söker en ekonomiassistent/applikationsspecialist till vår interna IT-förvaltning.

Uppdraget omfattar debitering och fakturering av IT-tjänster samt arbete med prissättning i budgeteringssystemet. Du kommer både att få en övergripande förståelse för tjänsternas kopplingar och arbeta på detaljnivå med analyser.

Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund med start i början av oktober 2025 och till och med sista september 2026, goda möjligheter till förlängning eller anställning hos kund finns.

Dina arbetsuppgifter
Genomföra månatliga debiteringar/faktureringar

Användaradministration

Specifikation av ny funktionalitet

Test av ny funktionalitet

Utbildning och användarstöd kring debitering i TTP

Kvalifikationer
Skall-krav:

Utbildning inom ekonomi eller IT, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet

Förståelse för ekonomisk uppföljning av IT-tjänster

Erfarenhet av debitering/fakturering

God erfarenhet av Excel

Generell IT-kunskap

Bra kommunikationsförmåga, både i tal och skrift

Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

Meriterande:

Erfarenhet av ITIL

Agilt arbetssätt

Kunskaper i Mercur

Dina personliga egenskaper
Kommunikativ

Driven

Noggrann

Analytisk

Anställningsvillkor
Konsultuppdrag via vår konsultorganisation

Placering: Linköping, huvudsakligen på plats

Omfattning: 100%

Startdatum: 2025-10-01

Viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven

Vi arbetar löpande med kandidater, så vänta inte med din ansökan

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/701".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Linköping AB

Jobbnummer
9474527

