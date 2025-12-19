Ekonomiasistenter/administratörer till kommande uppdrag i Hudiksvall!
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Vi söker nu ekonomiassistenter och administratörer inför kommande uppdrag i Hudiksvall!Arbetsuppgifter
För att trivas i rollen som ekonomiassistent/ administratör ser vi att du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du har god analytisk förmåga och arbetar effektivt även när tempot är högt. Du är van att hantera flera uppgifter parallellt och har ett professionellt bemötande i både interna och externa kontakter.
I rollerna kan du komma att arbeta med ett brett spektrum av uppgifter inom ekonomiadministration. Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och bokföring
Huvudbokföring
Kontering och fakturahantering
Förberedelse av underlag för databehandling samt avstämning av kontosaldon
Leverantörs- och kundreskontra
Arbete i ekonomisystem
Delta i bokslutsarbete
Besvara förfrågningar om in- och utbetalningarProfil
För att vara aktuell för uppdraget behöver du:
Ha minst gymnasieutbildning (gärna inom administration/ekonomi)
Meriterande är högskole/universitetsutbildning alternativt YH utbildning inom aktuellt område
Ha minst några års erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent/administratör
Ha goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Ha erfarenhet av att arbeta i olika affärssystem
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift
Du blir anställd som konsult hos oss på Clockwork.Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan till oss senast den 7 januari.
- Registrera din ansökan via vår hemsida: www.clockworkpeople.se
Har du frågor om uppdraget eller processen? Välkommen att kontakta Linnéa Hedenberg linnea.hedenberg@clwork.se
I samband med jul/nyårshelgerna har vi begränsad möjlighet att svara på frågor, vi är åter 7 januari på kontoret. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
