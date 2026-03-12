Ekonomiasissistent på deltid till Stockholm City
Om uppdraget
Vi söker en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent på deltid till ett kundföretag i Stockholm City. I rollen kommer du att hantera löpande ekonomiadministration samt vara ett viktigt stöd för ekonomi- och HR-teamet. Tjänsten är deltid med möjlighet till viss flexibilitet i arbetstider och distansarbete.
Huvudsakliga ansvarsområden
Hantera löpande bokföring och registrera verifikationer i ekonomisystem.
Utföra leverantörsreskontra, kundreskontra och fakturahantering inklusive uppföljning av betalningar.
Stödja löneprocessen: förbereda underlag, registrera frånvaro och förmåner samt samarbeta med löneleverantör eller sköta utbetalningsberedning vid behov.
Genomföra månadsavstämningar och rapportera lönekostnader till ekonomiansvarig.
Delta i bokslutsarbete och upprätta underlag för moms- och skatterapportering.
Utveckla och dokumentera arbetsrutiner för att säkerställa kvalitet och effektivitet i processer.
Ge administrativt stöd till HR vid onboarding, av- och nyregistreringar samt hantering av konfidentiell personalinformation.
Vem är du?
Du är strukturerad, serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett team där både ekonomi och löneadministration förekommer. Du har erfarenhet av administrativa ekonomifunktioner och grundläggande eller goda kunskaper inom lönehantering.
Vi ser att du dessutom har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av fakturahantering, löneadministration eller samarbete med löneleverantör.
• God datorvana och erfarenhet av ekonomisystem (meriterande med Fortnox, Visma eller liknande) samt vana av Office-paketet.
• Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och prioritera vid perioder med hög arbetsbelastning.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
• Integritet och förmåga att hantera konfidentiell information på ett professionellt sätt.
Vad erbjuds
En varierande och central roll i en engagerad organisation där du får möjlighet att bidra både i ekonomiadministration och löbokföring av löneprocessen. Flexibilitet i arbetstid och möjlighet till delvis distansarbete kan diskuteras
Tjänsten är på deltid och du anställs direkt hos vår kund.
Ansökan och kontakt
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta konsultchef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
