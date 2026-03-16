Ekonomiansvarig till Special-Elektronik AB-Vikariat från augusti 26- maj/ju
Qtym AB / Ekonomichefsjobb / Karlstad Visa alla ekonomichefsjobb i Karlstad
2026-03-16
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qtym AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Om Special-Elektronik AB
Företaget grundades 1970 och är ett marknadsledande teknikföretag inom AV-teknik, nätverk, privata hem och kabel-TV/fiberoptik. Vi erbjuder teknik från världens främsta leverantörer och är verksamma i hela Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Karlstad och vi har lokala säljkontor i Stockholm, Göteborg, Halmstad, Malmö och Umeå. Idag är vi 55 medarbetare och omsätter ca 320 miljoner.
Läs mer om oss på https://specialelektronik.se.
Vi söker en klok, trygg och kommunikativ Ekonomiansvarig som vill leda och fortsätta att utveckla vår ekonomifunktion under ett föräldravikariat. Rollen passar dig som trivs med helhetsansvar, struktur och ledarskap och som snabbt kan sätta dig in i nya verksamheter.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig har du övergripande ansvar för ekonomi- och inköpsfunktionen och är personalansvarig för sju medarbetare. Du arbetar nära teamet, håller ihop helheten och ser till att gruppen har tydliga prioriteringar, bra arbetsro och fortsatt utveckling.
I rollen ingår att:
• leda och stödja teamet i det dagliga arbetet säkerställa en stabil och kvalitetssäkrad ekonomifunktion
• driva och vidareutveckla pågående digitaliserings- och förbättringsprojekt
• hålla ihop struktur, rutiner och processer inom ekonomiområdet
• säkerställa att rapportering, bokslut och uppföljning fungerar
• ansvara för inköpsfunktionen och ekonomisk uppföljning
• vara ett strategiskt bollplank till VD
Din styrka ligger i ledarskap, helhetstänk och utveckling, snarare än operativ bokföring.
Vem är du?
Vi tror att du har:
• högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi
• erfarenhet av att leda eller koordinera team
• en god förståelse för ekonomiprocesser, redovisning och styrning
• intresse för digitalisering, förbättringsarbete och moderna arbetssätt
• god systemvana och mycket goda kunskaper i Excel
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska
• erfarenhet av Pyramid är meriterande
Som person är du klok, strukturerad och prestigelös. Du skapar förtroende och tydlighet, ser vad gruppen behöver och driver utveckling på ett lyhört sätt. Du har lätt att samarbeta och gillar att få funktioner att fungera ännu bättre.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag på en modern arbetsplats där ekonomifunktionen befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Här välkomnas du av engagerade kollegor och god stämning.
Tjänsten är ett föräldravikariat från augusti 2026 till maj/juni 2027 med placering på vårt huvudkontor i Karlstad.
Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Qtym.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Sofia Graflund på 070-423 34 23 sofia.graflund@qtym.se
Välkommen med din ansökan senast 12 april.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym AB
(org.nr 556389-2081) Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9800737