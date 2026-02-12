Ekonomiansvarig till Klädesholmen Seafood, Rönnäng
2026-02-12
Är du en trygg ekonom som vill kombinera redovisning med att driva utveckling och förbättringar i ett företag med starka rötter i den bohuslänska silltraditionen?
Till Klädesholmen Seafood söker vi en Ekonomiansvarig som vill ta helhetsansvaret för ekonomifunktionen och vill vara med på en resa framåt präglad av förändring och utveckling!Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Som Ekonomiansvarig hos Klädesholmen Seafood blir du ansvarig för ekonomifunktionen och rapporterar direkt till VD. Du är en självklar del av ledningsgruppen där du bidrar med analys och beslutsunderlag.
Du har helhetsansvaret för redovisningen från ax till limpa och har hjälp av en ekonomiassistent. Lönehantering hanteras externt, men i tjänsten ingår att koordinera lön- och personalrelaterade frågor.
Rollen som Ekonomiansvarig är operativ och nära verksamheten, du samarbetar med produktion, inköp och försäljning och kommer vara drivande i att utveckla rutiner, processer och affärssystem.
Ansvarsområden
• Ansvar för redovisning, månads- och årsbokslut enligt K3
• Budgetarbete, prognoser och ekonomiska analyser
• Uppföljning av lönsamhet inom produktion och försäljning
• Varulagervärdering, kalkyler och prissättningsunderlag
• Systemansvar för IT och drivande i processförbättringar
• Kontakt med bank, myndigheter, revisorer och ägare
Lämplig bakgrund
Vi söker dig med flera års erfarenhet av redovisning och bokslut, gärna i en tillverkande verksamhet, som även har god förståelse för analys, kalkyler och varulagervärdering.
Du har god systemvana och ett stort systemintresse, har du erfarenhet av Jeeves är det meriterande. Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Som person är du entreprenöriell, strukturerad, nyfiken och handlingskraftig. Du trivs i en roll där du får kombinera ordning och reda med att driva utveckling framåt. Du samarbetar gärna, är prestigelös och vågar ta initiativ.
Här får du chansen att vara med på en spännande förändringsresa i ett företag där tradition, hantverk och framtidstro möts.Om företaget
Redan på 1500-talet var Klädesholmen ett välkänt fiskeläge utanför Tjörn. Platsens starka anknytning till sillen har varit påtaglig över generationer och vi leder den stolt vidare. Klädesholmen Seafood är idag en modern verksamhet som fortfarande
bygger på långa traditioner i hantverket och en unik känsla för råvara samt nära kundrelationer. Idag är vårt huvudfokus på produktion av sillkonserver och kaviar. Verksamheten bedrivs i fabriken på Rönnäng på Södra Tjörn.
Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Klädesholmen Seafood med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sofia Obstfelder Garellick på sofia.obstfeldergarellick@sjr.se
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
