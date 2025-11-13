Ekonomiansvarig till expansivt familjeföretag med omfattande flöden
2025-11-13
Vill du ta ett brett och självständigt ansvar för ekonomin i ett välmående företag med stora dagliga transaktionsflöden? Vi söker en ekonomiansvarig till ett familjeägt företag som fortsätter att utvecklas och växa. Rollen är perfekt för dig som trivs med helhetsansvar, vill arbeta nära ledningen och vill vara en nyckelperson i en verksamhet som står inför viktiga utvecklingssteg.
Om rollen
Rollen omfattar ekonomiansvaret för två bolag: moderbolaget och ett mindre dotterbolag. Som ekonomiansvarig får du ett helhetsansvar för företagets ekonomiska flöden, rapportering och struktur. Du rapporterar till VD, arbetar nära vice VD och leder två administratörer i det dagliga arbetet (utan formellt personalansvar). Rollen är central och verksamhetsnära, och du kombinerar operativ redovisning med analys, uppföljning och utveckling av rutiner.
Företaget genomför under 2026 ett systemskifte i sin affärs- och ekonomimiljö, vilket ger dig en viktig roll i att forma effektiva ekonomiprocesser framåt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomisk uppföljning och analys
Följa upp resultat- och balansräkning löpande
Avvikelseanalys på volymer, kostnader och intäkter
Följa upp bruttovinster och rapportera avvikelser
Ta fram beslutsunderlag och ekonomiska rapporter till VD och vice VD
Löpande ekonomi
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörsreskontra och kundreskontra
Sköta betalningar och likviditetsflöden
Hantera kreditgränser, kundpåminnelser och inbetalningar
Säkerställa korrekta transaktioner och ekonomiskt flöde i systemen
Bokslut och formalia
Månadsbokslut
Förbereda underlag till årsbokslut
Kontakt med revisor vid behov
Säkerställa att redovisning sker enligt gällande regler
System och data
Arbeta i företagets centrala affärssystem för:
Kortfakturering
Bulkfakturering
Hantering av kundförskott
Avstämning av bankkortsflöden
Rapportering av ofakturerad försäljning
Lagerinleveranser och avstämning mot fakturor
Delta i övergång till nytt system (CDH) och bidra till förbättrade rutiner
Samarbete och ledning
Daglig arbetsledning av två administratörer (arbetsfördelning, prioriteringar, stöd)
Stötta drift och sälj i ekonomirelaterade frågor
Säkerställa att ekonomi och verksamhet följer samma struktur och arbetssätt
Utveckling och förbättringar
Identifiera förbättringsområden i rutiner och flöden
Arbeta med kostnadseffektiviseringar
Bidra till större projekt kopplade till drift, inköp och system

Publiceringsdatum
2025-11-13

Om företaget
Företaget är ett välmående och expansivt familjeägt bolag med en lång historik. Det präglas av stora dagliga flöden, snabba beslutsvägar och en kultur där alla hjälps åt. Man värdesätter prestigelöshet, engagemang, ansvarstagande och en vilja att bidra även utanför sin exakta roll.
Företaget strävar efter att ha högt i tak och vara en stabil arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Man vill ständigt framåt och arbetar på ett sätt som är unikt för verksamheten. Bolaget är flexibelt mot sina medarbetare och försöker alltid tillgodose individuella behov för att skapa trivsel och långsiktighet.
Företagskultur
Företaget har en familjär, prestigelös och jordnära kultur där alla hjälper varandra och tar ansvar för helheten. Beslutsvägarna är korta och man arbetar nära varandra oavsett roll. Det är ett bolag som vill framåt och som trivs med att utvecklas, men som samtidigt värnar om trygghet, stabilitet och långsiktighet.
Man strävar efter att ha högt i tak och en arbetsplats där medarbetare känner sig trygga, sedda och delaktiga. Här uppmuntras man att vara nyfiken, våga ställa frågor och lyfta oklarheter i tid. Det är viktigt att man inte "sitter och nickar med" utan bidrar aktivt till att skapa klarhet, kvalitet och förbättringar.
Företaget beskriver sig som unikt och udda jämfört med andra i branschen, med ett eget sätt att arbeta och en stark vilja att fortsätta växa och utvecklas. Man är flexibel mot sina medarbetare och försöker alltid tillgodose individuella behov för att skapa trivsel och balans.
För att trivas här behöver man uppskatta en praktisk, verksamhetsnära miljö där tempot ibland är högt och ibland lågt, där man vågar fatta beslut och där man uppskattar att vara en del av en mindre grupp som arbetar nära tillsammans.
Vem vi söker
Du är trygg i att arbeta självständigt och vågar lyfta frågor, problem eller oklarheter i tid. Det är viktigt att du inte sitter och "nickar med" när något är otydligt, utan att du vågar fråga och bidra till att skapa klarhet. Rollen kräver en person som har självförtroende, är kommunikativ och kan ta för sig på ett ödmjukt men tydligt sätt.

Kvalifikationer
3-5+ års erfarenhet av arbete inom ekonomi.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH/KY/universitet).
Erfarenhet av att arbeta självständigt med redovisning.
Erfarenhet av Fortnox.
Rollen passar inte dig som enbart arbetat i mycket små bolag eller enskilda firmor.
Meriterande
Erfarenhet från ett medelstort bolag där du haft ett brett ansvar och arbetat självständigt med i stort sett hela ekonomifunktionen.
Erfarenhet från verksamheter med höga transaktionsvolymer eller komplexa ekonomiska flöden.
Erfarenhet av att arbeta i både större ekonomiska system och mer verksamhetsnära system (exempelvis kombination av Fortnox och branschspecifika system).
Erfarenhet av att förbättra rutiner, arbetssätt eller processer i samband med systembyte eller förändringsperioder.
Erfarenhet av att arbeta nära drift, försäljning eller kundservice i en verksamhet där ekonomin är tätt knuten till operativa flöden.
Personliga egenskaper
Strukturerad
Analytisk
Självgående
Prestigelös
Noggrann
Initiativtagande
Ansvarstagande
Engagerad
Du trivs med en bred roll, uppskattar variation och vill arbeta nära verksamheten. Du är trygg i att fatta beslut, driva eget arbete och samtidigt samarbeta med flera funktioner.
Placering & arbetssätt
Tjänsten är placerad i Alvesta.
Vi ser gärna att du bor i Alvesta med omnejd, eller har möjlighet att pendla från närliggande orter.
För rätt person finns möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans.
Praktiskt
Omfattning: Heltid
Anställning: Tillsvidare med provanställning
Start: Februari/Mars 2026 (flexibelt för rätt kandidat)
Lön: Fast lön
Förmåner: Friskvård, pension, personalrabatter

Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande.
Rekryteringen genomförs av ToppTalang, och namnet på företaget presenteras för kandidater som går vidare i processen. Referenser tas i slutskedet.
