Ekonomiansvarig till Becker Vaakumteknik AB i Göteborg
Mpya Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-12-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mpya Finance AB i Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Bollebygd
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i en dynamisk och växande organisation? Som Ekonomiansvarig hos Becker Vaakumteknik, erbjuds du en bred roll med ansvar för både redovisning och rapportering. Rollen är ny och du erbjuds fina möjligheter att påverka uppbyggnaden av ekonomifunktionen. Tjänsten är placerad på vårt nybyggda huvudkontor i Göteborg.
Om rollen
Som Ekonomiansvarig ansvarar du för att säkerställa korrekt och effektiv ekonomihantering samt administrativ drift för vårt svenska dotterbolag med säljfokus. Rollen är central för att upprätthålla hög kvalitet i månadsrapporteringen till huvudkontoret i Tyskland.
Rollen är bred och innefattar operativt ansvar för hela ekonomiflödet, till att vara ett strategiskt stöd till VD och övriga verksamheten. Arbete med implementering av MS Dynamics/Navision pågår för fullt och du kommer ta vid ansvaret för att förfina processer och säkerställa kunskapen ute i verksamheten i Sverige.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring, avstämningar och periodiseringar
Månadsrapportering enligt koncernens standarder till huvudkontoret i Tyskland
Förberedelse och genomförande av årsbokslut i samarbete med revisorer
Hantering av moms, skatter och legala krav i Sverige
Kontorsadministration och stöd till säljorganisationen
Koordinering med legala rådgivare vid avtal och compliance-frågor
Säkerställa att interna rutiner följer koncernens riktlinjer
Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom ekonomi och administration
Vem är du?
Du har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi och har arbetat självständigt med liknande arbetsuppgifter tidigare, gärna i internationell miljö. Du är trygg i din redovisning och van att upprätta månads- och årsbokslut på egen hand, samt vana att arbeta med externa revisorer och legala rådgivare. Vidare trivs du med att fatta egna och komplexa beslut, vara nytänkande ena dagen till att jobba mer löpande den andra dagen.
Som person är du en sann lagspelare som tycker om att bidra till en god arbetsmiljö. Du är prestigelös, positiv och drivs av att förbättra och effektivisera processer, säkerställa ordning och struktur samt besitter hög kommunikationsförmåga.
Det är viktigt för oss att du har en hög digitalförmåga och har erfarenhet av ERP-system (Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations)) samt Excel. Då vi även verkar utanför Sverige, kommunicerar du obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande om du pratar tyska samt har kunskaper om tysk affärskultur tillika legala krav. Erfarenhet från säljdrivna organisationer i tillverkande industri samt koncernrapportering är även de meriterande.
Har du frågor om tjänsten?
I den här rekryteringen samarbetar Becker Vaakumteknik AB med Mpya Finance. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anette Zantelid 073-203 67 77 eller Elin Antonsson 070-931 87 69. Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555) Arbetsplats
Becker Vaakumteknik AB Jobbnummer
9663779