Ekonomiansvarig / Redovisningsansvarig helhetsansvar ekonomi + HR-admin
Rosengren & Nilsson group AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2026-07-06
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Ekonomiansvarig till Rosengren & Nilsson Group – helhetsansvar för ekonomi & personaladministration
Vill du ta ett brett helhetsansvar och vara den som ser till att siffror, rutiner och rapportering sitter – samtidigt som du är en viktig intern partner till ledning och verksamhet? Då kan rollen som Ekonomiansvarig hos oss vara rätt för dig.
Om rollen
Som ekonomiansvarig ansvarar du för den löpande ekonomifunktionen och säkerställer korrekta processer för bokföring, rapportering, bokslut, budget och likviditet. Du har också en central roll i personaladministration och myndighetsrapportering.
Rollen är operativ ("hands-on") men med stort utrymme att förbättra arbetssätt, uppföljning och struktur.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Ekonomi
Löpande bokföring, kontoavstämningar och periodiseringar
Kundfakturering och hantering av kundreskontra/påminnelser
Leverantörsfakturor och leverantörsreskontra, betalningsrutiner
Moms, skatter och arbetsgivardeklarationer
Månadsbokslut, årsbokslut och underlag till revisor/redovisningsbyrå
Budget, prognos, uppföljning, analys och nyckeltal
Likviditetsplanering och kassaflödesuppföljning
Utveckla interna rutiner, attestflöden och intern kontroll
Systemansvar/optimering av ekonomisystem och rapportering
Personal & HR-administration
Löneadministration/löneunderlag och arbete i löneprogram
Stöd i personalfrågor, regler/rutiner och administration kopplat till personal
Anställningsavtal och relaterad dokumentation
Kontakt och rapportering kopplat till Collectum/Fora samt hantering vid sjukdom/skada mot relevanta instanser
Kontakt med fackförbund vid behov (t.ex. IF Metall)
Myndigheter & rapportering
Månadsrapportering och periodisk sammanställning
Hantering av återbetalningar (t.ex. punktskatt/industri-el där relevant)
Intern & extern kontakt
Vara en tydlig kontaktpunkt internt och externt (telefon/mejl)
Stöd i pris- och kalkylrelaterade frågor vid behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av brett ekonomiarbete (löpande bokföring → bokslut, rapportering, moms/skatt)
Är strukturerad, noggrann och gillar att skapa ordning och förbättra rutiner
Är självgående och trygg i att prioritera i en vardag med många kontaktytor
Kommunicerar tydligt på svenska (och gärna engelska i viss mån)
Trivs med att stötta chefer och verksamhet med siffror, uppföljning och underlag
Meriterande
Erfarenhet av löneadministration och personalrapportering
Erfarenhet från producerande verksamhet/industri eller projektstyrd miljö
Vana att arbeta nära ledning och driva förbättringar i processer och system
Vi erbjuder
En nyckelroll med stort förtroende och helhetsansvar
Möjlighet att påverka arbetssätt, uppföljning och struktur
Placeringsort: Malmö • Omfattning: heltid • Start: enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Skicka CV och personligt brev
E-post: soren.rosengren@rngroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosengren & Nilsson group AB
(org.nr 559288-3846), https://www.rngroup.se
Gottorpsvägen 56 (visa karta
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218 45 VINTRIE Jobbnummer
9993563