Ekonomiansvarig & operativt stöd till restaurangkoncern i Örebro

Är du en trygg och strukturerad ekonom som samtidigt trivs nära verksamheten? Vill du ha en roll där du kombinerar helhetsansvar för ekonomin med ett operativt stöd till ledningen? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Till en restaurangkoncern i Örebro söker vi nu en Ekonomiansvarig som även fungerar som ett operativt stöd till VD. Rollen är central och bred - du ansvarar för koncernens ekonomi och lönehantering samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan ledning och restauranger.
I rollen ersätter du en extern ekonomifunktion och får stort inflytande över hur ekonomiprocesser, rutiner och arbetssätt utformas framåt. Du arbetar nära VD och restaurangchefer och har en nyckelroll i verksamheten. Miljön präglas av högt tempo, korta beslutsvägar och ett tydligt operativt fokus.
Du erbjuds
Du erbjuds en spännande och ansvarsfull roll i ett expansivt bolag med högt tempo. Här får du möjligheten att sätta din prägel på ekonomiprocesser och ersätta en extern funktion, vilket ger dig stort inflytande över bolagets administrativa struktur. Du arbetar nära VD och blir en nyckelspelare i vår kunds fortsatta tillväxtresa och framtida etableringar.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för koncernens ekonomi och lönehantering. Ditt huvudsakliga fokus ligger på redovisning, bokslut, uppföljning och finansiell kontroll, där du säkerställer kvalitet, struktur och efterlevnad i samtliga ekonomiska processer. Du arbetar självständigt med ekonomin från ax till limpa och är ett viktigt stöd till VD i ekonomiska beslut.
Utöver det finansiella ansvaret har rollen en tydlig operativ dimension. Som VD:s högra hand fungerar du som ett stöd i den dagliga verksamheten och bidrar till att beslut omsätts i praktiken. Du samarbetar nära restaurangchefer och stöttar dem i administrativa och operativa frågor, samtidigt som du följer upp rutiner och arbetssätt i verksamheten. Rollen innebär även projektstöd vid exempelvis nyetableringar eller förändringar i driften samt hantering av ad hoc-uppgifter när verksamheten kräver det.
Detta är en bred och varierad roll där du kombinerar ett ekonomiskt ansvar med ett aktivt och närvarande operativt arbete - cirka 50/50 - i en miljö med högt tempo och korta beslutsvägar.
I din roll ska du:
• Ansvara för löpande bokföring, betalningar, moms och AGI för koncernens bolag
• Genomföra lönekörningar inklusive OB, sjukfrånvaro och semester (via Caspeco och Fortnox)
• Upprätta månadsbokslut, koncernkonsolidering och hantera elimineringar
• Följa upp budget, prognoser och kassaflöde
• Agera operativt stöd till VD och säkerställa att beslut och rutiner efterlevs i verksamheten
• Stötta restaurangchefer i administrativa frågor
• Ge projektstöd vid nyetableringar och ombyggnationer
• Hantera ad hoc-uppgifter kopplade till den dagliga driften vid behovProfil
Vi söker dig som har en ekonomiutbildning och erfarenhet av bokföring, redovisning och bokslut. Du är prestigelös, handlingskraftig och lösningsorienterad, och trivs i en roll där du både arbetar strategiskt och operativt. Du är trygg i din kompetens, har skinn på näsan och kan snabbt anpassa dig när förutsättningarna förändras. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt med kollegor utan ekonomibakgrund.Kvalifikationer
• Ekonomiutbildning
• Erfarenhet av bokföring, redovisning och bokslut
• Erfarenhet av Fortnox
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från redovisningsbyrå
• Erfarenhet av koncernredovisning
• Erfarenhet från restaurangbranschen och/eller arbete i CaspecoÖvrig information
Anställningsform: Heltid, tillsvidare.
Arbetstid: Heltid, 8-17
Start: Omgående enligt överenskommelse.
Placering: Örebro
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Cleverex Bemanning.Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats! Ersättning
