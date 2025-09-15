Ekonomiansvarig med kommersiell bredd till The Aurora
2025-09-15
Vill du vara med på en spännande resa där ekonomi möter affärsutveckling, partnerskap och evenemang? The Aurora är ett av Skandinaviens mest exklusiva bil- och livsstilsevent och söker nu en ekonomiansvarig med kommersiell bredd. Denna roll passar dig som vill kombinera klassiska ekonomiarbetsuppgifter med en affärsnära roll i en stimulerande och dynamisk miljö. Här kommer du få jobba med ett härligt och passionerat gäng, samt få möjlighet att vara med och driva och utveckla verksamheten.
Om The Aurora Scandinavian Concours AB The Aurora är ett av Skandinaviens mest exklusiva bil- och livsstilsevent, skapat för att förena passionen för prestanda, design och en sofistikerad livsstil. Evenemanget samlar en noggrant utvald publik bestående av bilentusiaster, samlare, entreprenörer och ledande varumärken inom lyx- och premiumsegmentet.
Genom att kombinera spektakulära bilutställningar med unika upplevelser inom mode, gastronomi, konst och teknologi, erbjuder The Aurora en plattform där innovation möter tradition, och där internationella och nordiska varumärken får möjlighet att möta en exklusiv målgrupp i en unik miljö.
Om rollen Vi söker en driven person som vill och tycker om att jobba brett med ekonomiuppgifter och kommersiella frågor. Du kommer till en ny roll i bolaget och blir en viktig del av teamet med möjlighet att vara med och driva och utveckla The Aurora tillsammans med ägare och ledning. Teamet består idag av 10 personer som arbetar i internationell kontext med affärsutveckling, B2B, B2C, konceptualisering, PR & Kommunikation samt produktionsledning och koordinering av evenemang.
Som Ekonomiansvarig får du ta ett stort eget ansvar och kommer att dela din tid mellan ekonomirelaterade frågor och en varierad mix av kommersiella frågor.
Rollen innefattar även ett begränsat antal resdagar och närvaro på plats under genomförande av evenemangen.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden i rollen är:
Ansvara för ekonomistyrning, ekonomisk rapportering samt hantering av ekonomin för The Aurora (projektredovisning, bokföring, prognoser, budget, bokslutsprocessen, fakturering, betalningar, deklaration och skatter)
Säkerställa att alla ekonomiska aktiviteter följer gällande lagar och regler
Hantera kommersiella frågor, till exempel analys, avtalshantering, ta fram underlag/kalkyler och prissättning samt utveckla affärer mot både partners och privatkunder.
Ha kontakt med revisorer, banker och andra externa kontakter
Hugga tag i diverse administrativa uppgifter
Stötta ledning med varierande uppgifter
Stötta i enklare HR-frågor, som konsultavtal och löneunderlag
Du kommer att utgå från verksamhetens kontor i Uppsala som delas med MOTIKON. Här erbjuds det möjlighet att arbeta på distans en dag i veckan, som vid behov kan utökas till två dagar. Om dig Vi söker en handlingskraftig och prestigelös individ som trivs i ett högt tempo. Du har ett strategiskt och affärsmässigt mindset men tvekar inte att delta operativt där det krävs som en del av teamet.
Utöver dina personliga egenskaper ser vi gärna att du har:
Minst 5 års erfarenhet från en ekonomiavdelning där du arbetat i en roll som Controller eller liknande, vilket gett dig en bred förståelse i ekonomirollen
Erfarenhet av projektredovisning
En relevant utbildningsbakgrund
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av internationella affärer och valutahantering. Vi tror det kan vara fördelaktigt att ha erfarenhet av en ekonomiroll inom evenemang och besöksnäring.
