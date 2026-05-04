Ekonomiansvarig med affärsfokus till Jacob Lindh i Staffanstorp
Är du en driven och prestigelös ekonom med ett strukturerat arbetssätt och ett starkt affärsfokus? Trivs du i en roll där du får ta ett stort helhetsansvar samtidigt som du är bekväm i att växla mellan ekonomisk styrning och operativt arbete? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Detta är en roll för dig som vill arbeta i en verksamhet med högt tempo, korta beslutsvägar och en entreprenöriell kultur där alla hjälps åt. Du trivs med att ha många kontaktytor, ta ansvar och samtidigt vara nära verksamheten i det dagliga arbetet. Tjänsten är på 75%.
Om rollen
Som ekonomiansvarig har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi och är en nyckelperson i organisationen. Du rapporterar direkt till VD och har en viktig roll i att säkerställa en stabil, strukturerad och affärsnära ekonomifunktion.
Rollen är bred och kombinerar övergripande ansvar med ett tydligt operativt inslag, där du själv är delaktig i det dagliga ekonomiarbetet samtidigt som du driver utveckling av rutiner, uppföljning och ekonomisk styrning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvara för den löpande redovisningen och säkerställa att ekonomiflödets alla delar - från reskontra till avstämningar och betalningar - fungerar smidigt.
Självständigt upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut samt leverera analyser och rapporter som ger verksamheten tydliga beslutsunderlag.
Driva bolagets budget-, prognos- och likviditetsarbete, inklusive kassaflödesanalys och ekonomisk uppföljning.
Följa upp projektens ekonomi och samarbeta nära projektledare kring ekonomiska kalkyler, marginaler och SVA/uppföljning.
Ansvara för löneprocessen och tillhörande skatte- och myndighetsrapportering.
Vara kontaktperson gentemot revisorer, myndigheter, banker och koncernfunktioner, inklusive revision, intern kontroll och koncernrapportering.
Utveckla ekonomiska rutiner och arbetssätt och bidra till att skapa en effektiv, modern och affärsnära ekonomifunktion.
Om dig
Vi tror att du har en högskoleutbildning inom ekonomi och några års erfarenhet från en bred ekonomiroll, gärna där du arbetat med både redovisning, analys och verksamhetsstöd. Du har god förståelse för hela ekonomiflödet och är trygg i det operativa arbetet, samtidigt som du drivs av att använda siffror för att förstå och utveckla verksamheten. Erfarenhet av projektredovisning eller ekonomistyrning i projektmiljö är meriterande.
Som person är du prestigelös, strukturerad och självgående med ett analytiskt och affärsmässigt arbetssätt. Du har god vana av uppföljning, rapportering och beslutsunderlag och arbetar obehindrat i Excel, där du trivs med att omvandla data till insikter. Du trivs i en miljö med nära samarbete där man hjälps åt och tar gemensamt ansvar. Samtidigt tar du egna initiativ och är flexibel när tempot skiftar. Du bidrar med ett stabilt och tydligt ekonomiskt perspektiv i det dagliga arbetet.
Om Jacob Lindh AB
Jacob Lindh AB är en etablerad och kundfokuserad leverantör av hallbyggnader med lång erfarenhet inom branschen. Vi erbjuder kompletta och skräddarsydda bygglösningar inom lantbruk, ridhus och ridanläggningar samt industri- och lagerbyggnader.
Vår styrka ligger i helhetsansvaret - från första idé och projektering till färdig byggnad. Genom en välorganiserad projektledning och nära samarbete med våra kunder och leverantörer säkerställer vi funktionella, hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Vi arbetar med stor flexibilitet och anpassar varje projekt efter kundens behov, med fokus på kvalitet, noggrannhet och ett slutresultat som håller över tid. Bolaget omsätter cirka 150 miljoner kronor och har en stark position inom sitt segment. www.jacoblindh.sePubliceringsdatum2026-05-04Så ansöker du
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL (ej personligt brev). Urval sker löpande, men sista ansökningsdagen är 29/5 2026. I den här rekryteringen samarbetar Jacob Lindh AB med ROI Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lukas Drelich, lukas.drelich@roirekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
