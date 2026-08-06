Ekonomiadministratör till Utveckling och stöd - social omsorg
Nacka kommun,Utveckling och stöd - social omsorg / Ekonomiassistentjobb / Nacka Visa alla ekonomiassistentjobb i Nacka
2026-08-06
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun,Utveckling och stöd - social omsorg i Nacka
Brinner du för att ge god service och att arbeta med ekonomiska processer? Nu söker vi en utvecklingsorienterad ekonomiadministratör som ska arbeta nära sociala omsorgsprocessen.
Ditt uppdrag:
Gruppen Utveckling och stöd – social omsorg inom sociala omsorgsprocessen stöttar tre enheter: barn-och familjeenheten, omsorgsenheten och äldreenheten.
Arbetsgruppen består av cirka 20 medarbetare med befattningar såsom administratörer, avgiftshandläggare, objektspecialister, projektledare och ekonomiadministratörer. Ledarskapet är kommunikativt, inkluderande och tillitsfullt där alla medarbetare förväntas ta ansvar för och bidra aktivt till både den egna och verksamhetens utveckling. Med glädje och professionellt engagemang samarbetar vi för goda relationer, möjligheter och utvecklande. Gruppens medarbetare bidrar aktivt till en god och hälsosam arbetsmiljö.
Som ekonomiadministratör arbetar du med:
Hantering av leverantörs- och kundfakturor, inklusive kontroll, kontering, uppföljning och kvalitetssäkring.
Avstämning och kontroll av ekonomiska underlag i ekonomi- och verksamhetssystem.
Löpande administration och ekonomisk support till verksamheten.
Att tillsammans med kollegor, chefer och controllers arbeta aktivt med uppföljning och kontroller för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.
Vissa allmänna administrativa arbetsuppgifter ingår i tjänsten.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa där vi arbetar för att förenkla, digitalisera och utveckla våra processer. Därför söker vi dig som har ett intresse för utvecklings- och förbättringsarbete och som ser möjligheter i att hitta nya lösningar som skapar nytta för både verksamheten och våra kunder.
Är det här du?
Vi tror att du är en utvecklingsorienterad och serviceinriktad person som agerar professionellt i varje kontakt du har. Du är ansvarstagande och mån om att samverka och stötta andra i deras arbete, och du är självgående.
Din erfarenhet:
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning inom ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Flerårig erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsfakturor i ekonomisystem, inklusive uppföljning, kontroll och avstämning mot verksamhetssystem och andra relevanta underlag.
Mycket god systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg och arbetssätt.
Goda kunskaper i Excel samt förmåga att självständigt skapa och utveckla filer för uppföljning, analys och kontroll. Du är van att arbeta med formler, databehandling och sammanställningar.
Aktuell och praktisk erfarenhet av arbete i ekonomisystem.
Meriterande:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom kommunal eller offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att arbeta i flera olika verksamhets- och ekonomisystem.
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning och analys.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är noggrann, strukturerad och ansvarstagande i ditt arbete. Du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är lösningsorienterad och har ett utvecklingsfokus där du strävar efter att arbeta smart, effektivt och digitalt i alla led.
Vi erbjuder:
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Läs mer om dina förmåner här.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med önskat tillträde mitten av november 2026.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande gruppchef Åsa Lundgren på asa.lundgren@nacka.se
eller 08-718 78 49.
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdag är 2026-08-14.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat innan anställning.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Facklig företrädare nås via kommunens växel, , 087188000(vxl).
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka kommun,Utveckling och stöd - social omsorg Jobbnummer
10023749