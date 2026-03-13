Ekonomiadministratör till Umeå - Student inom ekonomi eller teknik!
Vi söker en student i Umeå som vill ha ett spännande och meriterande deltids- och sommarjobb!
Vår kund är en ledande finansieringspartner för leverantörer och kunder inom bland annat sjukvård, IT, bygg, transport, materialhantering, maskinverktyg samt grön och hållbar teknik.
Inom Asset Management spelar du en viktig roll i att förstå och påverka hur våra tillgångar bidrar till värde, hållbarhet och cirkulär ekonomi. Ditt arbete bidrar direkt till hur vi skapar attraktiva erbjudanden för våra kunder och partners.
Du får möjlighet att utveckla dina praktiska, ekonomiska och analytiska färdigheter. Du kommer att arbeta med vår leasingportfölj, hantera avtal som löper ut genom att prata med våra kunder och förhandla utköp/ förlängningar eller hantera returer av utrustning. Du kommer även hantera utrustning som ska återtas vid konkurser, och vara i kontakt med våra remarketingpartners. Du kommer även stötta med rapportering och olika uppdateringsaktiviteter, och vara inställd på att arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag.
Du blir en del av det nordiska Asset Management teamet (Sverige, Norge, Danmark, Finland) och arbetar nära kollegorna inom Sales, Operations, Risk och det Globala teamet. Du har också kontakt med kunder, leverantörer och externa partners. För att få en trygg start får du en Buddy kollega på Umeåkontoret som introducerar både teamet och arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Arbeta med avtalsslut, inklusive analys, kundkontakt, förhandlingar och förberedelse av dokumentation.
• Hantera utköp och förlängningar av våra avtal
• Supportera med återtag av begagnad utrustning från avtalsslut och konkurser
• Uppdatera och kvalitetssäkra information i våra interna portföljsystem.
• Bidra med rapporter, uppföljningar och analyser i exempelvis Excel eller Tableau.
Vi söker dig som:
• Är målinriktad, organiserad och duktig på att hålla deadlines.
• Är självdriven, kvalitetsmedveten och tar ansvar för dina uppgifter.
• Har god analytisk förmåga och tycker om att arbeta med data, rapporter och analysverktyg.
• Är professionellt flytande i svenska och engelska
• Är öppen för varierande arbetsuppgifter och är lösningsorienterad
• Trivs med att träffa kollegor på kontoret
• Studerar ekonomi, teknik, industriell ekonomi eller liknande och vill växa inom finans och leasing.
Omfattning:
2026-04-01 till 2026-12-31
20 timmar i veckan. 4 timmar per dag.
100% på kontoret.
Välkommen med din ansökan!
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag. Och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mycket mer än så. Som Worklife Partner drömmer vi om en arbetsmarknad där alla människor får bidra med sin kompetens under hela sitt Worklife. Vårt mål är att hjälpa våra konsulter vidare i karriären och att våra kandidater återkommer till oss.
Detta är ett deltidsjobb.
The Place AB
