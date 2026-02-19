Ekonomiadministratör till Serviceförvaltningen i Eslövs kommun
Vill du arbeta med ekonomi i en verksamhetsnära roll där struktur, kvalitet och service är avgörande för att helheten ska fungera? Serviceförvaltningen söker nu en ekonomiadministratör som blir ett kvalificerat stöd till främst chefer och projektledare på fastighetssidan.
Ditt uppdrag
Som ekonomiadministratör tillhör du den administrativa avdelningen och arbetar nära verksamheten, särskilt inom fastighet och investering. Du har en central roll i att säkerställa ordning, kvalitet och uppföljning i förvaltningens ekonomiska flöden.
I uppdraget ingår att:
• ansvara för löpande ekonomiadministration inom drift och investering
• arbeta med kontering, uppföljning och avstämningar kopplade till projekt och byggnation
• medverka i bokslut, budgetarbete och ekonomiska rapporter
• hantera hyresberäkningar, moms samt leverantörs- och kundfakturor
• ge stöd till chefer och projektledare i ekonomiska frågor samt bidra i interna utbildningsinsatser
Rollen kan utvecklas över tid utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en stabil grund inom ekonomi och som är trygg i att arbeta självständigt i ekonomisystem.
Du har:
• eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
• erfarenhet av ekonomiadministration
• goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta i ekonomisystem
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor, fastighetsverksamhet eller arbete med investeringsredovisning och analysverktyg.
Är det här du
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara trygg i din yrkesroll och ha ett arbetssätt som kombinerar noggrannhet med samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
• planerar och strukturerar ditt arbete så att deadlines hålls och detaljer blir rätt
• har ett öga för kvalitet och säkerställer att underlag och siffror är korrekta
• tar eget ansvar för dina uppgifter och driver dem framåt utan att behöva tät uppföljning
• samarbetar professionellt med chefer och kollegor och bidrar med stöd i ekonomiska frågor
• förstår hur ekonomin hänger ihop med verksamhetens uppdrag och ser konsekvenser i ett större sammanhang
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll där ditt arbete är en viktig del av kommunens interna service.
Vi erbjuder:
• en verksamhetsnära ekonomitjänst med både drift- och investeringsperspektiv
• möjlighet att arbeta brett och utveckla din kompetens inom kommunal ekonomi
• kompetenta kollegor och ett tydligt gemensamt uppdrag
• en arbetsplats som bidrar till samhällsnytta varje dag
Om arbetsplatsen
Serviceförvaltningen är en central stödfunktion i Eslövs kommun och arbetar på uppdrag av servicenämnden. Vi ansvarar för bland annat kommunens fastigheter, måltidsverksamhet, lokalvård, transporter och investeringar. Förvaltningen har cirka 250 medarbetare som tillsammans skapar förutsättningar för en fungerande kommunal service.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
