Ekonomiadministratör till Redovisningsenheten i Kävlinge kommun
2025-11-05
Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Tjänsten är placerad inom ekonomiavdelningen, där du blir en del av redovisningsgruppen och det administrativa verksamhetsstödet.
Du arbetar nära VA-enheten och har en viktig roll i att säkerställa att fakturering och ekonomiska processer fungerar smidigt och korrekt.
Är du den vi söker?
Vill du bidra till samhällsviktig verksamhet och samtidigt vara med och utveckla, digitalisera och effektivisera vårt ekonomiadministrativa stöd? Vi söker nu en erfaren och engagerad ekonomiadministratör som vill bli en nyckelperson i vårt team!
Om anställningen
Du kommer att ha systemansvar för Future och arbeta med fakturering av VA-avgifter, avtalsfakturering, anslutningsavgifter samt reskontra. Du kommer att vara ekonomiadministrativt stöd till va-enheten. Rollen innebär också kontakt med kunder och kollegor inom VA-verksamheten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Fakturering av VA-avgifter till hushåll och storkunder
- Avtalsfakturering och fakturering av anslutningsavgifter
- Hantering av kundreskontra
- Systemförvaltning i Future: registerhållning, statistik och anläggningsdata
- Ekonomiadministrativt stöd till VA-enheten, kontering, rapportering och enklare analyser
- Övriga förekommande arbetsuppgifter inom redovisningsenheten
Ekonomiavdelningen är en del av styrning och stöd och finns placerad i kommunhuset. Vi som arbetar här sköter både kommunövergripande och nämndspecifika ekonomiuppgifter. Vi arbetar för att på ett kompetent och ansvarsfullt sätt möta kunderna med rätt service och tydlighet, för att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och med att främja utveckling och nytänkande. Tillsammans är vi ca 20 medarbetare på avdelningen där vi utöver ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar intern och extern redovisning samt med administrativa processer.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
