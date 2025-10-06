Ekonomiadministratör till Institutionen för biologi och miljövetenskap
2025-10-06
Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.
Institutionen är placerad på två olika ställen: i huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg och Kristineberg Center i Fiskebäckskil. Den aktuella anställningen är förlagd till Natrium på Medicinareberget med möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar per vecka utifrån verksamhetens behov.
Arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör har du ett brett och ansvarsfullt uppdrag inom ekonomiområdet och är en viktig del av den administrativa gruppen. Du arbetar självständigt med löpande ekonomiadministration, såsom leverantörs- och kundfakturor, anläggningar samt konteringsstöd vid inköp. Du har god kunskap om gällande regelverk inom ekonomiadministration inom statlig verksamhet och är institutionens främsta kontaktperson i frågor som rör fakturahantering. I rollen samarbetar du nära institutionens ekonomer och bidrar aktivt i budget- och bokslutsarbete. Utöver detta bidrar du till att utveckla och effektivisera processer inom ditt ansvarsområde.
Andra administrativa uppgifter kan komma att ingå, och rollen anpassas över tid utifrån institutionens behov.
Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du kombinera en gedigen kompetens inom ekonomiadministration med förmågan att ta ansvar, samarbeta och driva arbetet framåt.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi är ett krav. Du har arbetslivserfarenhet av ekonomiadministration och bokföring. Du har god digital systemvana och behärskar Officepaketet väl. Det är meriterande om du har arbetat i Agresso web och Visma Proceedo. Du har god kunskap i god bokföringssed och håller dig uppdaterad om relevanta regelverk.
Arbetet kräver mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, eftersom vi arbetar i en internationell miljö. Du är trygg och stabil i din yrkesroll, prestigelös i samarbetet med andra och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan stötta både kollegor och externa kontakter. Du arbetar proaktivt, strukturerat och serviceinriktat med noggrannhet, och du kan planera och organisera ditt arbete på ett sätt som gör att du naturligt hanterar flera uppgifter parallellt.
Du tar initiativ, driver arbetet framåt och har förmågan att arbeta självständigt likväl som i grupp. Flexibilitet och lösningsfokus kännetecknar ditt arbetssätt.
Eftersom rollen innebär daglig kontakt med både kollegor och externa leverantörer lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. I rekryteringen gör vi en samlad bedömning av kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper för att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att utvecklas i rollen och bidra till en positiv riktning av vår verksamhet.
Anställning
Anställningen är tillsvidare på heltid med placering tills vidare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Start i januari 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan ska skrivas på svenska och innehålla:
• Ett personligt brev med beskrivning av dina erfarenheter och hur du uppfyller de kriterier som anges i annonsen (max en A4-sida)
• Meritförteckning (CV)
• Kopia på examensbevis
• Intyg på annan relevant erfarenhet/anställning eller övriga handlingar som önskas åberopas
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Anna Berggren, administrativ chef
tel. 076-618 48 96
e-post: anna.berggren@bioenv.gu.se
Jennt Johansson, ekonomisamordnare
tel. 076-618 36 32
e-post: jenny.johansson@bioenv.gu.se
Åsa Arrhenius, prefekt
tel. +46 76-618 26 25
e-post: asa.arrhenius@bioenv.gu.se
Websida: https://bioenv.gu.se/
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, hr@bioenv.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-10-20
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
