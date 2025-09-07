Ekonomiadministratör till Fakturering och bankredovisning i Lund
Region Skåne, Regionservice / Ekonomiassistentjobb / Lund Visa alla ekonomiassistentjobb i Lund
2025-09-07
Gör skillnad. Varje dag.
Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice med uppdrag att leverera tjänster inom områdena Ekonomi, HR och Kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största Shared Service Center med cirka 300 medarbetare. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid samt resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed göra nytta för medborgarna i Skåne.
Med tydligt kundfokus arbetar vi strategiskt med att utveckla vår service och vår organisation. Vi ligger i framkant med digitalisering av arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik som gör det möjligt att automatisera fler administrativa uppgifter. För oss är det avgörande att kunna attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas i linje med vår vision och våra värderingar. Vi genomför därför utvecklingsprogram för interna talanger och arbetar för att etablera ett systematiskt förbättringsarbete som involverar och tar tillvara på medarbetarnas kreativitet och innovationskraft.
Fakturering och bankredovisning ansvarar för hela kundfaktureringsprocessen och den dagliga bankredovisningen gentemot våra kunder i hela Region Skåne. Vårt kontor ligger på Medicon Village i Lund. Vi är cirka 30 medarbetare på enheten och vi är uppdelade i mindre team som utför arbete för Region Skånes olika förvaltningar. Publiceringsdatum2025-09-07Arbetsuppgifter
Trivs du i en roll där du får arbeta med både ekonomi, administration och kundkontakt? Är du dessutom driven och tycker om att agera detektiv för att finna den information du behöver? Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi söker en ny kollega för en tidsbegränsad anställning på cirka nio månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Som ekonomiadministratör hos oss får du ett omväxlande arbete där du har möjlighet att påverka och där din insats gör skillnad. Du ingår i ett team vars arbetsuppgifter huvudsakligen består av att stödja kunder och kollegor i olika ekonomiska och administrativa frågor kring patientavgifter samt hälso- och sjukvårdens regelverk gällande fakturering gentemot andra regioner och myndigheter för vård given i Skåne. Vidare ansvarar teamet även för hämtning av underlag, fakturering samt efterföljande flöden som bestridanden, betalningspåminnelser och inkassoärenden. Dina främsta verktyg är utöver dina kollegors expertis och guidning, det patientadministrativa systemet PASiS, ekonomisystemet Raindance, faktureringssystemet PKS och ärendehanteringssystemet Ritz.
Utöver detta driver, utvärderar och utvecklar du kontinuerligt såväl dina arbetsuppgifter som det gemensamma uppdraget. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en godkänd och avslutad ekonomiutbildning från yrkeshögskola eller universitet/högskola. Alternativt dig som har minst ett års erfarenhet av självständigt arbete i liknande roll, det vill säga en rådgivande/supporterande roll där du hanterat kundfakturor, påminnelser, inkasso och avstämningar. Du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Excel, har kunskaper i bokföring och bokslutsarbete samt om du har erfarenhet av och kunskap om patientavgifter, vårdfakturering och styrande regelverk inom hälso- och sjukvård. Därtill är det fördelaktigt om du har erfarenhet av arbete i ekonomisystem, gärna Raindance, ett tekniskt intresse samt lätt för att sätta dig in i nya system.
Sedan tidigare arbeten är du van vid att hantera olika och stora flöden, tar dig an dina arbetsuppgifter på ett systematiskt sätt samt har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter parallellt. Vår enhet kännetecknas av samarbete, arbetsglädje och kollegialitet och vi ser att du genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till en vardag där vi alla hjälps åt och delar erfarenheter. Du är en prestigelös och nyfiken lagspelare med analytisk läggning som är mån om att leverera service av högsta kvalitet. Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och tydlig samt har förmåga att såväl stötta som ställa krav gentemot kunder och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
