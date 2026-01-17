Ekonomiadministratör till ett projektuppdrag hos Lingmerths.
Vill du kliva in i en central roll där du kommer få göra verklig skillnad i ett pågående systembyte och där du kan få värdefull erfarenhet med dig i din kommande karriär? Då är detta rollen för dig. Vi jobbar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
Lingmerths befinner sig i en övergång mellan affärssystem vilket just nu innebär ökad administration och mer manuell handpåläggning. Därför söker vi nu en strukturerad och engagerad ekonomiadministratör till ett heltidsuppdrag i Göteborg med start omgående och som sträcker sig fram till sommaren.
Du blir en nyckelperson i projektflöden, fakturering och systemhantering och arbetar nära både projektteam och projektekonom i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Du kommer att arbeta brett inom ekonomiadministration med fokus på projektflöden. Du kommer i rollen ha ett nära samarbete med både projektteamet och projektekonomen.
Dina arbetsuppgifter
• Stötta projektekonomen i det dagliga arbetet
• Säkerställa struktur och kvalitet i systembytet
• Hantera leverantörsfakturor
• Fakturera
• Import av projekt
VI SÖKER DIG SOM
• Har ekonomisk kunskap och praktisk erfarenhet av leverantörsreskontra och kundfakturering
• Har förståelse för projektekonomi
• God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya flöden
• Förmåga att arbeta strukturerat i en miljö där allt inte är färdigbyggt
• Kan arbeta självständig men trivs med att samarbeta nära andra
• Kan påbörja uppdraget omgående
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Målmedveten
• Ordningsam
INFORMATION OM FÖRETAGET
Lingmerths är en kvalificerad partner för rådgivning och bokning av resor och möten. Med över 70 år på marknaden är de en av Sveriges äldsta aktörer inom branschen. Lingmerths Group har ett starkt samarbete med samtliga större researrangörer, flygbolag, hotellkedjor och transportföretag. Det som förenar de olika delar av Lingmerths verksamhet är att de alla jobbar för att få människor att mötas, oavsett om det är via flyg, tåg, digitalt, ett mindre möte eller stort event. Branschevent och kommersiella möten pekas i flera studier ut som en viktig del av syftet med det framtida affärsresandet och med grund i detta har Lingmerths valt att fokusera ytterligare på det personliga mötet och event. För två år sedan togs beslutet att avveckla privatreseerbjudandet. Som ett led i den utvecklingen placeras nu Lingmerths erbjudande för Event och professionella möten under ett eget affärsområde och nya varumärket Eventity. Eventity ansvarar för att tillgodose såväl Lingmerths befintliga kunder som nya och fristående kunder med tjänster inom varumärkesbyggande eventupplevelser och syftesdrivna möten.
Organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas, där framtidens möjligheter står i fokus. Tillsammans med alla medarbetare står Lingmerths upp för en verksamhet som drivs av engagemang, kompetens och ansvar. Ersättning
