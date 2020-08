Ekonomiadministratör på 50% till trivsamt företag i Örebro! - Poolia Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Örebro

Poolia Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro2020-08-26Är du en glad och prestigelös person med erfarenhet inom ekonomiadministration? Vi söker just nu en Ekonomiadministratör för långsiktigt uppdrag hos vår kund i Örebro! Anställningsgraden är på 50%, men kan på lång sikt komma att utökas allteftersom. Uppdraget förväntas starta så snart som möjligt för att pågå i sex månader, men förhoppning om förlängning eller fast anställning hos företaget. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag!2020-08-26Rollen som Ekonomiadministratör kommer vara bred och omväxlande. Du kommer ansvara för mer än bara ekonomiadministration vilket kräver att du är flexibel och prestigelös som person.Exempel på dina arbetsuppgifter är (men inte uteslutande):BokföringLönehanteringRapporthanteringVisst inköp till verksamheten, såsom kontorsmaterial och liknandeBemanna telefon och mail vid behovStädning av gemensamma utrymmenTjänsten startar på 50% men kan på lång sikt komma att utökas om behovet finns.Vem är du?Till rollen som Ekonomiadministratör söker vi dig med ekonomisk bakgrund och tidigare erfarenhet inom bokföring och lönehantering. Vidare ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet och förståelse för byggbranschen vilket är det företaget verkar inom. Du har allmänt god systemvana och det anses meriterande om du har tidigare erfarenhet i ekonomisystemet Fortnox. Då roller innefattar mycket kontakt med kunder och leverantörer ställs krav på flytande kunskaper i svenska, vad gäller såväl tal som skrift.Som person är du social och öppen som trivs i en varierande och serviceinriktad roll. Du är prestigelös och inte rädd för att rycka in där det behövs. Vidare är du ansvarstagande bidrar till en god stämning på kontoret.Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varaktighet, arbetstidDeltid 50% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-08-31Poolia Sverige AB5333430