Ekonomiadministratör med inriktning leverantörsreskontra och e-handel
Orust - den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv.
Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare.
Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun.
Välkommen till oss! Om arbetsplatsen
Ekonomienheten är kommunens centrala stöd- och ledningsfunktion inom ekonomi, inköp, upphandling och lokalplanering. Vi är en arbetsgrupp på 16 medarbetare, som består av ekonomer, upphandlare och administratörer. Här arbetar både män och kvinnor i olika åldrar. Arbetsgruppen har en god sammanhållning, lätt till skratt och gillar något gott till kaffet.
Enheten ansvarar bland annat för hela processen - från upphandling och inköp/beställning till betalning, bokföring och uppföljning. Under de senaste åren har vi genomfört flera förändringar i vårt arbetssätt, med fokus på digitalisering och automatisering. Syftet har varit att minska onödig administration och skapa mer effektiva och kvalitetssäkra arbetsflöden.
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en bred och varierad roll där du är en nyckelperson i kommunens inköps- och betalningsprocesser? Hos oss får du arbeta nära verksamheten, upphandlingsenheten och våra leverantörer - alltid med fokus på att skapa ordning, effektivitet och trygghet i våra administrativa flöden.
Du stöttar beställare i att handla från rätt leverantör och du säkerställer att inköps- och betalningsflödena fungerar smidigt och säkert från början till slut.
Utöver arbete med leverantörsreskontra och e-handel innebär uppdraget även vissa arbetsuppgifter inom kundfakturering, kravhantering, månadsavstämningar i bokföringen och interndebitering.
Du kommer också att hantera behörigheter, inställningar och konfigurationer i bakgrunden av våra system och ska se till att flöden och funktioner fungerar som de ska.
Som ekonomiadministratör hos oss får du en viktig roll i vårt team med tre ekonomiadministratörer. Du kommer även att få möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter inom ekonomiadministrationen, eftersom vi stöttar varandra vid ledigheter och arbetstoppar.
Du kommer bland annat att:
• arbeta löpande med leverantörsreskontra: hantera nya leverantörer, granskning, kontering, matchning och avvikelsehantering av leverantörsfakturor
• stötta och utbilda beställare och chefer i frågor om inköp, avtal och e-handel
• vara kontaktperson gentemot våra leverantörer
• följa upp att inköpen sker från upphandlade avtal
• bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt
• sköta systemadministration, såsom behörigheter och systeminställningar
• göra löpande månadsavstämningar
• hantera påminnelser och kravhantering
• ansvara för viss kundfakturering och interndebitering
Om dig
Vi söker dig som har en god känsla för service och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har lätt för att skapa goda relationer och tycker om att vara ett stöd till verksamheten. Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig, och god förståelse för redovisning och bokföring. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet och är en van systemadministratör.
Du har goda kunskaper i Officepaketet, särskilt i Excel. Hos oss arbetar vi framförallt i Visma Affärssystem och Proceedo för inköp och fakturahantering, men även EDP Future för den affärsdrivande verksamheten inom vatten, avlopp och avfall.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du:
• trivas med många kontaktytor och samarbeta väl med andra
• ha ett gott bemötande och en god pedagogisk förmåga
• ha intresse för digitala lösningar och vilja utveckla arbetssätt
• kunna se helheten samtidigt som du arbetar noggrant och strukturerat
• vara lösningsfokuserad och kunna arbeta självständigt
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, tillsvidare
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Snarast enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Körkort: Krävs ej
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.
Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.
Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:
Orust.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust kommun
(org.nr 212000-1314), http://www.orust.se
