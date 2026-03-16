Ekonomiadministratör med ansvar för logistik och orderhantering (50%)
Är du ekonom med koll på siffror - och gillar att se paket lämna lager? Hos Bergaflex AB får du kombinera bokslut och fakturering med orderhantering och frakt.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Bergaflex söker en ansvarstagande ekonomiadministratör på deltid (50%) som vill kombinera bokföring, fakturering och orderhantering. Rollen ger insyn i både ekonomi och logistik i ett internationellt företag. Tjänsten är på deltid på plats (förmiddagar) och är initialt en 6-månaders anställning med god chans till förlängning.
Du blir anställd av Academic Work och är ute på uppdrag hos vår kund. Rollen kräver struktur och självständighet, eftersom du kommer att planera ditt arbete utifrån veckans flöden och prioriteringar.Dina arbetsuppgifter
Du delar din tid mellan två huvudsakliga arbetsområde; Ekonomi: bokföring, kundfakturering, månads- och årsbokslut samtOrder och logistik: hantering av order, frakter, etiketter och förberedelser för att skicka iväg gods till kunder, främst i Europa
Orderhantering och logistikplanering för globala leveranser.
Förberedelse av leverans, fraktdokument och etiketter.
Kundfakturering och uppföljning av betalningar.
Hantering av förskottsfakturor och registreringar.
Bokföring, kontering, månads- och årsbokslut
Koordinera med kunder och leverantörer för punktliga leveranser
Vi söker dig som
Flytande svenska, god engelska
Erfarenhet av bokföring, kundfakturering och ekonomiadministration
Kunskap i månads- och årsbokslut
God datorvana, gärna erfarenhet av affärssystem/ERP
Strukturerad och självgående
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av logistik, frakter och orderhantering
Branscherfarenhet inom tillverkning
Erfarenhet av internationella leveranser och frakthantering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9EB0TW".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ
