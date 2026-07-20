Ekonomi-och HR-assistent som kan löner till expansivt företag
Standby Workteam AB / Ekonomiassistentjobb / Landskrona Visa alla ekonomiassistentjobb i Landskrona
2026-07-20
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, Svalöv
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, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Ekonomi-och HR-assistent som kan löner till expansivt företag
Har du stenkoll på löner och vill jobba i en bred roll på ett växande och framgångsrikt företag? Är du en social och strukturerad person som tycker om varierande arbetsuppgifter inom ekonomi, HR och administration? Då kan detta vara något för dig! Till vår kund söker vi nu en Ekonomi- och HR-assistent som även kan löner för att stärka upp det befintliga teamet. Rollen omfattar dels HR och löner, dels övriga ekonomiska och administrativa uppgifter. Du sköter även vissa bokningar, inköp av t.ex. kontorsmaterial, svarar i telefon och hanterar andra uppgifter som kan förekomma på kontoret.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Lönehantering
Ekonomiadministration, t.ex. bokföring
Diverse administrativa uppgifter
Inköp, bokningar, telefon och övriga förekommande uppgifter
Om dig:
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning i ekonomi eller motsvarande erfarenhet samt god erfarenhet av framför allt löner. Du är ordningsam, gillar siffror och har goda kunskaper i Officepaketet och i synnerhet av Excel. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Erfarenhet av t.ex. Pyramid är en fördel, och du får gärna ha intresse för att utveckla/förbättra processer i affärssystem.
Du är en självständig, noggrann och företagsam person. Du gillar när det händer mycket och hjälper gärna till där det behövs. Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Placering strax utanför Landskrona. Start enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken. För mer information om tjänsten kontakta Kristian Berglund, Standby Workteam, på 0709-605 372.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
261 44 LANDSKRONA Arbetsplats
Standby Workteam AB Jobbnummer
10007777