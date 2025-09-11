Ekonomi- och löneadministratör till internationellt företag.
Jobbtjänster i Sverige AB / Administratörsjobb / Örkelljunga Visa alla administratörsjobb i Örkelljunga
2025-09-11
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbtjänster i Sverige AB i Örkelljunga
, Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Ekonomi- och löneadministratör till internationellt företag.
Vill du arbeta i en bred och varierad roll inom ekonomi och lön på ett internationellt företag med stark utveckling och långsiktiga framtidsplaner? Företaget har sitt huvudkontor i Örkelljungatrakten och söker nu en ekonomi- och löneadministratör som vill bli en viktig kugge i verksamheten.
TjänstenSom ekonomi- och löneadministratör kommer du att ha en central roll i ekonomiteamet. Du ansvarar för löneadministrationen för både tjänstemän och kollektivanställda samt arbetar med kund- och leverantörsreskontra. Utöver detta kommer du att stötta i olika delar av redovisningen och bokslutsarbetet. Resor till företagets enhet i Gislaved kan förekomma någon gång i månaden.
Arbetsuppgifter* Löneadministration och löneredovisning
• Administration av personalärenden och intyg (t.ex. Försäkringskassan, arbetsgivarintyg)
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturahantering
• Löpande redovisning och avstämningar
• Stöd vid månadsbokslut
ProfilVi söker dig som har relevant utbildning inom ekonomi eller lön samt minst två års erfarenhet från en liknande roll. Du är trygg i att arbeta självständigt men uppskattar också samarbete med kollegor.
• Har goda kunskaper i Excel och är van vid olika affärssystem
• Har erfarenhet av Monitor G5 och/eller Flex HRM (meriterande)
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har körkort och tillgång till bil
Personliga egenskaperDu är en noggrann och strukturerad person som trivs med ansvar. Samtidigt är du flexibel, serviceinriktad och social, vilket gör att du kan hantera många kontakter både internt och externt. Din positiva och prestigelösa inställning gör att du passar in i en dynamisk arbetsmiljö där dagarna är varierade.
AnsökanLåter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 26 september 2025.
Om JobbtjänsterJobbtjänster är ett engagerat rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt personal - snabbt, träffsäkert och med hjärtat på rätt plats. Vi arbetar nära både arbetsgivare och kandidater för att skapa långsiktiga matchningar, personlig kontakt, lokal närvaro och ett jobb för alla. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9504915