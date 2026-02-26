Ekonomi- och löneadministratör till Huddig i Hudiksvall
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Ekonomiassistentjobb / Hudiksvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Hudiksvall
2026-02-26
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Huddig utvecklar, tillverkar och säljer HUDDIG grävlastare till linjebyggnad-, järnvägs-och entreprenadbranschen. Vårt varumärke HUDDIG har länge varit marknadsledande bland grävlastare på den svenska marknaden. Vi erbjuder den ultimata lösningen för effektivt arbete City, Cable och Rail.
Huddigs grävlastare är efterfrågade över hela världen och vi har auktoriserade försäljare i många länder. Vi växer kontinuerligt på nya marknader. Vårt huvudkontor och produktionsanläggning ligger i kustsamhället Hudiksvall, en stad känd för att producera flera globala marknadsledande företag inom många olika branscher.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vår ekonomiavdelning på Huddig i Hudiksvall! Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att få en varierad roll där du kombinerar löneadministration med löpande ekonomiarbete för Huddig AB och våra övriga bolag i koncernen. Du blir en viktig del av vår ekonomifunktion, där du kommer att hantera fakturor, betalningar, löpande bokföring och övrig administration. Vidare ansvarar du för hela löneprocessen hos oss och ger stöd till chefer och medarbetare i lönerelaterade frågor utifrån våra kollektivavtal.
Du ingår i ekonomiavdelningen och har ett nära samarbeta med dina kollegor som är erfarna, prestigelösa och stöttar varandra. Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av löneadministration och löpande ekonomiarbete. Meriterande är om du har arbetat med Teknikavtalet (IF Metall och Unionen). Har du erfarenhet av bokslutsarbete är det meriterande och beroende på din kompetens och intresse finns goda utvecklingsmöjligheter att växa inom ekonomiområdet.
För att passa i rollen hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer såväl internt som externt. Du är strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt samt stabil och behåller lugnet vid stressiga situationer.
Du har goda kunskaper i svenska och hanterar Officepaketet väl, framförallt Excel. Vidare har du lätt för att hantera olika system. Meriterande är om du har erfarenhet av Monitor samt Kontek. Så ansöker du
Sök gärna denna tjänst så snart som möjligt då vi går igenom ansökningarna löpande och kan komma att intervjua kandidater innan annonstiden gått ut. Sista ansökningsdag är den 22 mars 2026. Skicka in din ansökan via www.clockworkpeople.se.
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Hedenberg, maila linnea.hedenberg@clwork.se
eller ring 073-351 27 84 Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17929". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Clockwork Hälsingland AB Kontakt
Linnea Hedenberg linnea.hedenberg@clwork.se 733512784 Jobbnummer
9766164