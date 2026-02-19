Ekonomi- och löneadministratör 50% till modernt bolag på Östermalm
Worknordic Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worknordic Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
WorkNordic / WorkNorway - Väx med oss
WorkNordic är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan 2008 levererat personal till bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och Norge. Genom vår plattform WorkNorway hjälper vi även nordiska arbetsgivare att hitta rätt kompetens inom flertalet andra branscher.
Nu söker vi en strukturerad och självgående ekonomi- och löneadministratör på 50% som vill vara med och bygga vidare tillsammans med oss.
Tjänsten är initialt på 50% men kan komma att utökas i takt med bolagets tillväxt.
Om rollen:
Du ansvarar för bolagets löpande ekonomifunktion.Rollen är operativ men med möjlighet att växa i ansvar över tid.
Vi arbetar i Fortnox.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löneadministration (kollektivavtal inom bygg är meriterande)
Hantering av traktamenten och tidrapporter
Kundfakturering
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar
Stöd i ekonomisk uppföljning
Meriterande:
Erfarenhet från bemanning
Erfarenhet av löner inom bygg
Erfarenhet från Fortnox
Vem vi söker:
Vi tror att du:
Är noggrann och strukturerad
Trivs med ansvar
Är självgående
Förstår vikten av kassaflöde och korrekt lönehantering
Har erfarenhet av ekonomi- och lönearbete
Du behöver inte kunna allt - men du ska vilja ta ansvar och växa med oss.
Vi erbjuder:
En viktig roll i ett växande bolag
Kort beslutsväg och entreprenöriell miljö
Möjlighet att påverka och utvecklas
Flexibilitet i arbetstid
Antal tjänster:
1
Arbetsort: Stockholm
Uppstart:
Snarast (eller enligt ök)
Omfattning:
50% (kan komma att utökas)
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.
Vi intervjuar och anställer löpande för denna tjänst.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001) Arbetsplats
Worknordic Group AB Kontakt
Kim Klingström kim@wngroup.se Jobbnummer
9752156