Ekonomi- och löneadministratör 50% till modernt bolag på Östermalm

Worknordic Group AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-02-19


WorkNordic / WorkNorway - Väx med oss
WorkNordic är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan 2008 levererat personal till bygg- och anläggningsbranschen i Sverige och Norge. Genom vår plattform WorkNorway hjälper vi även nordiska arbetsgivare att hitta rätt kompetens inom flertalet andra branscher.
Nu söker vi en strukturerad och självgående ekonomi- och löneadministratör på 50% som vill vara med och bygga vidare tillsammans med oss.
Tjänsten är initialt på 50% men kan komma att utökas i takt med bolagets tillväxt.
Om rollen:
Du ansvarar för bolagets löpande ekonomifunktion.Rollen är operativ men med möjlighet att växa i ansvar över tid.
Vi arbetar i Fortnox.



Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löneadministration (kollektivavtal inom bygg är meriterande)
Hantering av traktamenten och tidrapporter
Kundfakturering
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar
Stöd i ekonomisk uppföljning



Meriterande:
Erfarenhet från bemanning
Erfarenhet av löner inom bygg
Erfarenhet från Fortnox

Vem vi söker:
Vi tror att du:
Är noggrann och strukturerad
Trivs med ansvar
Är självgående
Förstår vikten av kassaflöde och korrekt lönehantering
Har erfarenhet av ekonomi- och lönearbete

Du behöver inte kunna allt - men du ska vilja ta ansvar och växa med oss.
Vi erbjuder:

En viktig roll i ett växande bolag
Kort beslutsväg och entreprenöriell miljö
Möjlighet att påverka och utvecklas
Flexibilitet i arbetstid

Antal tjänster:
1

Arbetsort: Stockholm


Uppstart:
Snarast (eller enligt ök)

Omfattning:
50% (kan komma att utökas)
Om du känner igen dig i arbetsbeskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt.


Vi intervjuar och anställer löpande för denna tjänst.


Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Worknordic Group AB (org.nr 556826-1001)

Arbetsplats
Worknordic Group AB

Kontakt
Kim Klingström
kim@wngroup.se

Jobbnummer
9752156

