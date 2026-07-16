Ekonomi- och Administrativ koordinator till stabilt bolag
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi nu en strukturerad, noggrann och serviceinriktad Ekonomi- och Administrativ koordinator. Det här är en roll för dig som söker långsiktig kontinuitet och trivs i en stöttande funktion. Här får du chansen att bli en del av ett prestigelöst team där ordning, reda och eget ansvarstagande värderas högt. Vi erbjuder en roll med stor långsiktighet och balans.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
I denna breda roll stöttar du både ekonomifunktionen och VD:n med varierande uppgifter. Organisationen har befunnit sig i en tillväxtfas med en hög aktivitetsnivå och många parallella projekt, vilket ställer ökade krav på intern struktur och administration. För att möta detta behov och avlasta organisationen söker vi nu en engagerad medarbetare som vill axla en kombinerad roll inom ekonomiadministration och kontorsservice.
Tjänsten är brett utformad och innebär att du blir en central stöttepelare på kontoret. Huvudfokuset ligger på löpande ekonomiadministration, där du arbetar i nära samarbete med bolagets ekonomichef. Utöver ekonomidelen stöttar du företagsledningen med allmän kontorsadministration och koordinering.
Du erbjuds
En trygg arbetsplats där du har goda förutsättningar att trivas och utvecklas under många år framöver
Möjligheten att arbeta med både ekonomi och praktisk service i en dynamisk miljöDina arbetsuppgifter
Rollen är en kombinerad tjänst där cirka 60 % av arbetet fokuserar på ekonomiadministration och resterande 40 % på allmänna administrativa och koordineringsuppgifter för att stötta ledningen.
Hantera löpande ekonomiadministration såsom kvitton och fakturering
Uppdatera och underhålla ekonomiska uppföljningsark i Excel
Assistera vid löneadministration och enklare bokföringsuppgifter
Boka resor och koordinera konferenser samt interna möten
Planera och administrera företagsevent och personalaktiviteter
Ge administrativt stöd till VD och ledningsfunktionen vid behov
Hantera allmän korrespondens och administrativa rutiner på kontoret
Delta i upphandlingsarbete
Vi söker dig som
Grundläggande utbildning inom ekonomi, exempelvis från ekonomiskt gymnasium
God vana av att arbeta i Office-paketet, med särskilt fokus på Excel
Förmåga att uttrycka dig mycket väl på svenska i både tal och skrift
Hög personlig mognad och ett noggrant, strukturerat arbetssätt
En utpräglad servicekänsla och vilja att hjälpa till där det behövs
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av arbete med löneadministration eller enklare bokföring
Erfarenhet av att ha arbetat i en koordinerande eller stöttande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Y0EPN6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10004695