Ekonomi och kundhandläggare till bolag i Borås
2025-12-15
Är du en noggrann och serviceinriktad ekonomiassistent som vill arbeta i en dynamisk miljö? Under en tidsbegränsad period söker vi nu en ekonomiassistent för att stötta upp HSB Götas ekonomiavdelning i Borås.
• ? Start: Januari
• ? Uppdraget är på 6 månader med möjlighet till förlängningPubliceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Som ekonomiassistent kommer du vara delaktig i många olika arbetsuppgifter inom administrativ och ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar.
Du har eget ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett nära samarbete med kollegor och kunder. Du kommer också hantera fakturor för ett av våra interna bolag
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter består bland annat av
• Administrativt stöd
• Kundhandläggning
• Kundfakturering
• Stöd till ekonomer
• Posthantering,
• Avstämningar
Vem är du?
Du har en utbildning med inriktning mot ekonomi eller har likvärdig kunskap genom din arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av likande arbetsuppgifter. Du har god kunskap av att jobba i olika system,
Vi tror att du är noggrann, strukturerad och trivs i en roll där du får arbeta självständigt men samtidigt ha ett nära samarbete med andra.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi intervjuar löpande men med stundande ledigheter så kan processen komma att startas den 7/1
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
