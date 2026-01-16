Ekonomi och administrativt ansvarig | Flamsprutarna Sverige AB
2026-01-16
Om Flamsprutarna Sverige AB
Flamsprutarna AB grundades av Bengt och Suzanne Aaröe-Holm i Ystad 1980. Vi är ett familjeägt företag och har arbetat med metallisering, service och montage inom kärnkraft och övriga energibranschen i Sverige och Europa i över 40 år.
Sedan 10 år tillbaka är även Victor med och driver verksamheten. Victor har arbetat i företaget sedan 2006 och blev delägare 2015. Verksamheten består främst av underhåll på olika anläggningar inom industrisektorn och främst inom kärnkraftsindustrin. Vi är i dagsläget 18 anställda och omsätter ca 30 miljoner kronor.
Vi söker nu en ersättare till Suzanne som vill dra ner på sin arbetstid för att inom något år gå i pension.
Arbetsbeskrivning
I denna breda roll kommer du att vara ansvarig för både ekonomi och administration.
Dina arbetsuppgifter innebär all löpande redovisning, samt fakturering och löner. Moms- och skattedeklarationer, samt kontakter med bank och myndigheter tillhör också dina dagliga uppgifter, liksom att ha kontroll på avtal som tex försäkringar och telefonabonnemang. Vid årsbokslutet som vår redovisningsbyrå i dagsläget gör ansvarar du för att ta fram samtliga underlag. Det är också du som sköter kontakten med dem.
På ditt bord ligger också ansvar för personalärenden såsom anställningsavtal, kollektivavtal och att hålla koll på personalens kurser och intyg som krävs för vår verksamhet. Du har också ansvar för att upprätta en projektpärm för varje nytt projekt med det innehåll som behövs vid varje specifikt projekt. Detta innebär även bokningar av hotell, resor mm
Förutom ovanstående uppgifter kommer du också att arbeta med dokumentation gällande våra kvalitetssystem, egenkontroller och licenser. Du är också den som sköter myndighetskontakter och rapportering till dessa. Då vi är få som dagligen vistas på kontoret kommer du att vara den som sköter allt på hemmaplan, vilket kan innefatta sysslor såsom att svara i telefon, boka frakter och hålla iordning på kontoret. Du kommer också att vara ett naturligt stöd och bollplank till VD och övrig personal som är ute och arbetar på olika platser.
Tjänsten är på heltid men vi är flexibla om du vill arbeta mindre omfattning, dock som lägst 80%. Vi uppskattar att du arbetar med ekonomi ca 40% av din arbetstid och med övriga arbetsuppgifter såsom personalärenden och projektförberedelser som tar ca halva din tid.
Då våra anställda oftast befinner sig ute på fältet, ser vi gärna att du är öppen för att åka och besöka våra kontor ute på sajt och arbeta där några dagar då och då. Detta för att öka förståelsen för verksamheten.
Då vi arbetar mer och mer internationellt kräver tjänsten goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.
Vi söker dig som är ekonom i grunden men som uppskattar variationen mellan ekonomi och övrig administration och inte söker en renodlad roll som ekonom. Du kan din redovisning, och känner dig trygg i alla moment, från kund- och leverantörsreskontra fram till bokslutsarbetet. Att ha ordning och reda är ett signum för dig, och du trivs med ansvaret att vara den på företaget som har koll. Det är till dig man ringer när man undrar något.
Vidare är du självgående och har tålamod. Du har lätt för kommunicera och får energi när du får ta dig an en uppgift som kräver att ny information ska inhämtas. För dig är det en självklarhet att rycka in akut även om det är något utanför dina ordinarie arbetsuppgifter som behöver lösas.
Vi ser helst att du bor i närområdet, men tjänsten tillåter flexibla arbetstider och viss möjlighet till distansarbete. Goda kunskaper i engelska är ett krav. Har du även kunskaper i tyska är det en merit, men inget krav.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Flamsprutarna med HIREQ. För mer information kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare. Vi ber dig respektera vårt önskemål om att all kommunikation gällande tjänsten sker genom oss på HIREQ. Vi ser fram mot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
