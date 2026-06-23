Ekonomi, jobb i Fortnox och administrativt jobb 75%
Bgf Fastigheter AB / Administratörsjobb / Knivsta Visa alla administratörsjobb i Knivsta
2026-06-23
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bgf Fastigheter AB i Knivsta
Hej, jag heter Sara och jobbar som VD på ett mindre fastighetsbolag. Driver även en hästgård med stor fokus på tävlingsverksamhet.
Jag söker någon som kan jobba ca. 75 % på kontoret och med administrativa uppgifter, man behöver också vara bekväm med att ta tag i lite krångligare frågor ibland och inte känna sig rädd för att utforska det man inte är van med.
Om det låter intressant skicka gärna ett mail och berätta mer vem du är och varför du är intresserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Via mail
E-post: karl@bgffastigheter.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare BGF Fastigheter AB
(org.nr 556707-8075)
Rickebasta Johanneslund 51 (visa karta
)
741 92 KNIVSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bgf Fastigheter AB Kontakt
Karl Gripensvärd karl@bgffastigheter.se 0702227234 Jobbnummer
9974170