Ekonomer för kommande uppdrag i Örebro med omnejd! - Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Administratörsjobb / Örebro2021-04-06Har du en akademisk utbildning inom ekonomi och vill jobba inom roller som bland annat controller, business controller eller redovisningsekonom? Då kan det vara dig vi vill komma i kontakt med! Vi söker efter profiler med erfarenhet inom ekonomi till kommande uppdrag i Örebro-regionen.2021-04-06Vi får löpande in olika uppdrag där företag söker erfarna medarbetare inom ekonomi. Vi erbjuder nu dig chansen att få en kontaktperson hos oss på Poolia för att kunna matcha dig med kommande uppdrag. Detta ger dig möjligheten att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du får möjligheten att utveckla både din kompetens och dig som person. Genom att göra en spontanansökan till oss öppnar du dörren för spännande uppdrag och nya kontaktnät. Missa inte chansen att bli en av våra eftertraktade konsulter.Våra kunder finns i de flesta branscher och av olika storlekar och därmed varierar arbetsuppgifter och roller. Uppdragen är för det mesta heltid men det förekommer även deltidsuppdrag. De profiler vi söker just nu är:Business controllerControllerRedovisningsekonomerDina arbetsuppgifter i huvudsakVem är du?Vi letar efter dig med en akademisk utbildning inom ekonomi, samt minst ett års erfarenhet av någon av ovanstående roller. Alternativt har du erfarit likvärdiga kunskaper via flera års kvalificerat arbete inom ekonomi. Vi söker nyckelkompetenser inom redovisning, bokslut, fakturering, företagsutveckling och ledarskap. Du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt. Du har även goda kunskaper i Excell, och har du tidigare erfarenhet av diverse affärssystem ses detta som meriterande.Som person är du analytisk och har ett stort intresse för siffror, statistik, redovisning eller företagsutveckling. Med din kommunikativa sida kommunicerar du lätt med dina kollegor och har ett nära samarbete med ditt team. I ditt arbetssätt är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Dessutom har du givetvis ett intresse i att jobba som uthyrd konsult via oss på Poolia!Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Poolia Sverige AB5672769