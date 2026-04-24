Ekonomer/Ekonomiassistenter för kommande uppdrag i Hudiksvall
2026-04-24
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Hudiksvall
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi arbetar med rekrytering och bemanning men vi brukar säga att vi är i "bättre framtidsbranschen" - för vi vill vara en kraftkälla för företag och människor som vill utvecklas. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt. Vi tror på människor och vi vet att rätt människa på rätt plats gör skillnad. Därför är det viktigt för oss att ha koll på varje marknad, varje företag och varje medarbetare. Och därför är det viktigt för oss med en stark lokal närvaro. Du möter oss i tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr.
Är du ekonom eller ekonomiassistent och nyfiken på nästa steg? Just nu söker vi kandidater till kommande uppdrag i Hudiksvall!Arbetsuppgifter
För att trivas ser vi att du är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du har god analytisk förmåga och arbetar effektivt även när tempot är högt. Du är van att hantera flera uppgifter parallellt och har ett professionellt bemötande i både interna och externa kontakter.
Arbetsuppgifter som kan ingå i rollerna är:
• Löpande bokföring och ekonomiadministration
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturahantering och kontering
• Avstämningar av konton
• Hantering av in- och utbetalningar
• Stöd vid månads- och årsbokslut
• Hantering av löner Profil
Vi ser att du har tidigare erfarenhet eller utbildning inom ekonomi, är van att arbeta i olika system och kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi tror även att du passar i en sådan här roll om du är driven och strukturerad. Du arbetar på ett metodiskt och förtroendeskapande sätt samt ser lösningar med ett helhetsperspektiv. Tack vare din positiva inställning och servicekänsla bidrar du med god stämning till såväl medarbetare som kunder.
Konsult hos Clockwork
Du blir anställd som konsult hos oss på Clockwork och arbetar hos våra kunder i Hudiksvall. Arbetet som konsult hos Clockwork ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. För att passa in i rollen som konsult ser vi att glädje, engagemang och affärsmässighet speglar din personlighet.Så ansöker du
Är du nyfiken på om vi kan matcha dig med en ny och spännande tjänst? Då ser vi fram emot att läsa din ansökan! För mer information är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Hedenberg på linnea.hedenberg@clwork.se
eller ring 073-351 27 84
senast den 3 maj 2026.
