Ekonom till Värdepappersadministration på Kapitalförvaltningen
2025-12-15
Är du ekonom och har erfarenhet av både fond- och värdepappersadministration? Vill du arbeta brett med alla delar inom back office och värdepappersadministration, då är detta ett jobb för dig! Kammarkollegiet erbjuder dig en möjlighet att arbeta med hög grad av eget ansvar tillsammans med andra kompetenta medarbetare för att uppnå Kammarkollegiets mål.
Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning förvaltar kapital och utför ekonomiadministrativa tjänster åt ca 400 stiftelser och fonder inom det statliga och kyrkliga området. Avdelningen har i dagsläget ca 40 medarbetare.
Enheten för Värdepappersadministration har idag ca fem medarbetare och ansvarar för värdepappersadministration, säkerhetshantering, redovisning, värdering och prissättning av diskretionära portföljer och fondportföljer, andelsadministration, hantering av affärshändelser samt rapportering till kunder. Vi arbetar huvudsakligen med affärssystemet SimCorp Dimension.
Du kommer att ha placering på vårt välkomnande kontor i Gamla stan, Stockholm, där vi arbetar flexibelt både på kontoret och med möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Avveckla värdepappersaffärer
• Säkerhetshantering för repor, FX och derivat
• Navsättning och fondadministration
• Avstämningar av konton och innehav
• Administrativ hantering av alternativa investeringar
• Hantering av svenska och utländska bolagshändelser
• Intern och extern rapportering på månadsbasis
• Informera och stödja avdelningens redovisningsekonomer
• Samarbeta nära enheten för tillgångsförvaltning
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom ekonomi, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt och som vi bedömer relevanta
• Minst tre års erfarenhet av fond- och värdepappersadministration under de senaste fem åren
• Erfarenhet av affärsavveckling
• God förståelse för de finansiella marknaderna och värdepappershandel
Det är meriterande om du har:
• Minst ett års erfarenhet av att arbeta i SimCorp Dimension under de senaste fem åren
• Erfarenhet av värdering och prissättning av portföljer
• Erfarenhet av att bevaka samt administrera bolagshändelser
• Erfarenhet av säkerhetshantering
• Erfarenhet av finansiell redovisningDina personliga egenskaper
Som person är du mycket noggrann, kvalitetsmedveten, stresstålig och van att leverera mot fasta deadlines. För att lyckas och trivas i denna roll är viktigt att du tycker om att arbeta i grupp men även kan arbeta självständigt med eget ansvar. Du är flexibel och tar ansvar för dina uppgifter samt har ett strukturerat arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga och en hög grad av servicevilja gentemot interna och externa intressenter. Du tycker det är kul med nya och utmanande arbetsuppgifter och utvecklar gärna befintliga rutiner och processer både genom att ta egna initiativ och att delta i olika projekt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom avdelningen präglas av engagemang, laganda och prestigelöshet.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information och ansökan
Tillträde snarast enligt överenskommelse. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2026.Kontakt
Tony Rosten, tf chef Värdepappersadministration, tony.rosten@kammarkollegiet.se
eller telefon 08-700 09 21.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta hr-specialist Victoria Karlsson Wigren, victoria.karlsson.wigren@kammarkollegiet.se
Fackliga representanter:
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
