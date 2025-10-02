Ekonom till Trygghetsrådet TRS & SOK-stiftelsen - konsultuppdrag
2025-10-02
Ekonom till Trygghetsrådet TRS & SOK-stiftelsen - konsultuppdrag via Adecco
Vi på Adecco söker nu en erfaren ekonom till ett spännande konsultuppdrag hos Trygghetsrådet TRS och SOK-stiftelsen. Uppdraget startar den 1 oktober 2025 och pågår till och med 31 maj 2026, med möjlighet till en tillsvidareanställning.
Om Trygghetsrådet TRS och SOK-stiftelsen
Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalsstiftelse som funnits sedan 1972 och som erbjuder stöd till omställning, kompetensutveckling och karriärväxling för både individer och verksamheter. Organisationen är en viktig partner för de anslutna företagen och organisationerna och arbetar för att skapa trygghet och utveckling i arbetslivet.
SOK-stiftelsen grundades 2015 och har ett unikt uppdrag: att stötta dansare, musiker, korister, sångsolister och musikalartister i deras karriärväxling. Tillsammans med TRS delar stiftelsen kansli och ledning, men arbetar självständigt för sina respektive styrelser.
Hos TRS/SOK präglas kulturen av respekt, samarbete och en stark värdegrund byggd på lyhördhet, engagemang och delaktighet. Här blir du en del av en organisation som gör skillnad - både för individer och för hela arbetslivet.
Om rollen
I rollen som ekonom blir du en del av teamet för ekonomi och verksamhetsstöd. Du får arbeta med:
• Löpande redovisning, fakturering och lönehantering.
• Delaktighet i månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisning.
• Externa kontakter med leverantörer, revisorer och anslutna organisationer.
• Samarbete med kollegor inom olika verksamhetsområden.
• Att ta fram relevanta underlag och bidra till utveckling och förbättringar inom ekonomifunktionen.
Du kommer att vara placerad på kontoret i Stockholm, där du inledningsvis introduceras på plats. Möjlighet till arbete på distans finns efter introduktionen.Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Mångårig erfarenhet av arbete inom ekonomi/redovisning.
• Gymnasieexamen med inriktning ekonomi, gärna kompletterad med vidareutbildning.
• Mycket god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
• God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
• Hög digital kompetens, erfarenhet av att arbeta i Teams och andra system.
• Goda kunskaper i Officepaketet (M365).
Meriterande är:
• Akademisk examen eller YH-utbildning inom ekonomi.
• Erfarenhet av Hogias olika moduler.
• Vana av månads- och årsbokslut.
• Förståelse för kollektivavtal och den svenska modellen.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Hjälpsam, prestigelös och serviceinriktad.
• En lagspelare som bemöter människor ödmjukt och lyhört.
• Strukturerad, organiserad och nyfiken.
• Initiativrik och ansvarstagande, med förmåga att se förbättringsmöjligheter och bidra till verksamhetens utveckling.Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Antonia Tiritidou - Adecco
