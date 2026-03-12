Ekonom till Solenergispecialisten i Örnsköldsvik
2026-03-12
Nu söker Solenergispecialisten i Norden AB en ekonom som vill ta en central roll i ett företag som driver omställningen till förnybar energi.Om Solenergispecialisten
Solenergispecialisten är en helhetsleverantör inom solenergi. Vi designar, projekterar och installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag.
Genom smarta energilösningar hjälper vi våra kunder att sänka sina elkostnader och bidra till en mer hållbar framtid.
Hos oss möts entreprenörsanda, teknisk kompetens och ett starkt engagemang för både kunder och kollegor.
Din roll - ekonom nära affären
Som ekonom hos oss får du en nyckelroll i organisationen och arbetar nära både ledning och projektverksamhet.
Du ansvarar för det löpande ekonomiarbetet samtidigt som du bidrar med analys, struktur och affärsstöd till bolagets fortsatta utveckling.
Rollen ger dig möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och stärka ekonomifunktionen i ett växande bolag.
Vad du kommer arbeta med
Du kommer att ha ett brett ansvar inom ekonomi och verksamhetsstöd, bland annat:
Ekonomi och redovisning
Löpande redovisning samt månads- och årsbokslut
Hantering av leverantörs- och kundfakturor
Skattereduktioner och kontakt med Skatteverket
Moms- och skattedeklarationer
Affärsuppföljning och projektstöd
Budget, prognoser och ekonomisk rapportering
Resultatuppföljning och analys av nyckeltal
Projektuppföljning, kostnadskontroll och succesiv vinstavräkning
Stöd till VD och projektorganisation i ekonomiska frågor
Struktur, system och utveckling
Samordning av rapportering mellan bolag i koncernen
Utveckling av ekonomiska rutiner och processer
Ansvar för intranät och uppdatering av interna arbetssätt
Administrativt stöd till verksamheten
Kontakt med revisorer och externa samarbetspartners
Du får också möjlighet att bidra till strategisk utveckling av ekonomifunktionen och skapa bättre beslutsunderlag för bolagets fortsatta tillväxt.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där du både arbetar operativt och bidrar till utveckling.
Du gillar att skapa struktur, analysera affären och samarbeta nära verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller finans Erfarenhet av redovisning och bokslut Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem Erfarenhet av projektredovisning eller succesiv vinstavräkning är meriterande Erfarenhet av koncernrapportering är meriterande
Som person är du:
Strukturerad och analytisk
Självständig och lösningsorienterad
Prestigelös och samarbetsinriktad
Nyfiken och utvecklingsdriven
Du tycker om att förbättra arbetssätt, bidra med idéer och vara en del av ett företag i utveckling.
Därför ska du välja Solenergispecialisten
Hos oss får du:
Arbeta i en bransch som bidrar till en hållbar framtid En nyckelroll i ett växande företag Möjlighet att utveckla och påverka ekonomifunktionen Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat En varierad roll nära både affär och ledningPubliceringsdatum2026-03-12Så ansöker du
Rekryteringen genomförs av AW Rekrytering & HR. Anställningen sker direkt hos Solenergispecialisten.
Sista dag att ansöka är 7 april
Ansök via länken i anslutning till annonsen.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Annica Wiberg Rekryteringsspecialist annica@awrekrytering.se
070-28 28 414
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
