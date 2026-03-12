Ekonom till Solenergispecialisten i Örnsköldsvik

Annica Wiberg AB / Redovisningsekonomjobb / Örnsköldsvik
2026-03-12


Visa alla redovisningsekonomjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Annica Wiberg AB i Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Umeå, Timrå eller i hela Sverige

Nu söker Solenergispecialisten i Norden AB en ekonom som vill ta en central roll i ett företag som driver omställningen till förnybar energi.Om Solenergispecialisten
Solenergispecialisten är en helhetsleverantör inom solenergi. Vi designar, projekterar och installerar nyckelfärdiga solcellsanläggningar för både privatpersoner och företag.
Genom smarta energilösningar hjälper vi våra kunder att sänka sina elkostnader och bidra till en mer hållbar framtid.
Hos oss möts entreprenörsanda, teknisk kompetens och ett starkt engagemang för både kunder och kollegor.
Din roll - ekonom nära affären
Som ekonom hos oss får du en nyckelroll i organisationen och arbetar nära både ledning och projektverksamhet.
Du ansvarar för det löpande ekonomiarbetet samtidigt som du bidrar med analys, struktur och affärsstöd till bolagets fortsatta utveckling.
Rollen ger dig möjlighet att påverka arbetssätt, utveckla processer och stärka ekonomifunktionen i ett växande bolag.
Vad du kommer arbeta med
Du kommer att ha ett brett ansvar inom ekonomi och verksamhetsstöd, bland annat:
Ekonomi och redovisning

Löpande redovisning samt månads- och årsbokslut

Hantering av leverantörs- och kundfakturor

Skattereduktioner och kontakt med Skatteverket

Moms- och skattedeklarationer

Affärsuppföljning och projektstöd

Budget, prognoser och ekonomisk rapportering

Resultatuppföljning och analys av nyckeltal

Projektuppföljning, kostnadskontroll och succesiv vinstavräkning

Stöd till VD och projektorganisation i ekonomiska frågor

Struktur, system och utveckling

Samordning av rapportering mellan bolag i koncernen

Utveckling av ekonomiska rutiner och processer

Ansvar för intranät och uppdatering av interna arbetssätt

Administrativt stöd till verksamheten

Kontakt med revisorer och externa samarbetspartners

Du får också möjlighet att bidra till strategisk utveckling av ekonomifunktionen och skapa bättre beslutsunderlag för bolagets fortsatta tillväxt.
Vem vi söker
Vi söker dig som trivs i en roll där du både arbetar operativt och bidrar till utveckling.
Du gillar att skapa struktur, analysera affären och samarbeta nära verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, redovisning eller finans Erfarenhet av redovisning och bokslut Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem Erfarenhet av projektredovisning eller succesiv vinstavräkning är meriterande Erfarenhet av koncernrapportering är meriterande
Som person är du:

Strukturerad och analytisk

Självständig och lösningsorienterad

Prestigelös och samarbetsinriktad

Nyfiken och utvecklingsdriven

Du tycker om att förbättra arbetssätt, bidra med idéer och vara en del av ett företag i utveckling.
Därför ska du välja Solenergispecialisten
Hos oss får du:
Arbeta i en bransch som bidrar till en hållbar framtid En nyckelroll i ett växande företag Möjlighet att utveckla och påverka ekonomifunktionen Ett öppet och prestigelöst arbetsklimat En varierad roll nära både affär och ledning

Publiceringsdatum
2026-03-12

Så ansöker du
Rekryteringen genomförs av AW Rekrytering & HR. Anställningen sker direkt hos Solenergispecialisten.
Sista dag att ansöka är 7 april
Ansök via länken i anslutning till annonsen.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Annica Wiberg Rekryteringsspecialist annica@awrekrytering.se 070-28 28 414
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323575-1890359".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Annica Wiberg AB (org.nr 559249-8678), https://jobs.awrekrytering.se
Centralesplanaden 20D (visa karta)
891 32  ÖRNSKÖLDSVIK

Arbetsplats
AW Rekrytering & HR

Kontakt
Annica Wiberg
info@awrekrytering.se
070-282 84 14

Jobbnummer
9794748

Prenumerera på jobb från Annica Wiberg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Annica Wiberg AB: