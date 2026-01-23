Ekonom till LJ Fastigheter och Rackstad Bil & Delar
Tacting AB / Ekonomiassistentjobb / Arvika Visa alla ekonomiassistentjobb i Arvika
2026-01-23
LJ Fastigheter och Rackstad Bil & Delar söker nu två ekonomer som vill vara en central del av vardagen i bolag med korta beslutsvägar, tydlig framtidstro och stark lokal närvaro. Bolagen är självständiga men ingår i samma ägarstruktur och samarbetar nära, vilket skapar stabilitet, samhörighet och möjlighet till utveckling över tid.
Här erbjuds du en varierad roll där struktur, noggrannhet och eget driv värderas högt - och där du får möjlighet att utvecklas över tid tillsammans med engagerade kollegor.
Detta är en möjlighet för dig som trivs i mindre organisationer, där ditt arbete märks, gör skillnad och där ekonomi inte är en stödfunktion på distans - utan en självklar del av verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
I denna rekrytering söker vi två ekonomer till två närstående bolag. Rollerna har samma grund, men verkar i olika verksamheter - vilket skapar variation och utveckling över tid.
Som ekonom arbetar du med löpande redovisning, avstämningar och administrativa ekonomiprocesser, med ett tydligt eget ansvar för dina leveranser. Samtidigt finns stöd och kompetens i organisationen, samt ett nära samarbete mellan bolagen för att skapa stabilitet och minska sårbarhet. I rollen ingår även verksamhetsnära administration kopplad till ekonomi, system och rapportering, som en naturlig del av helheten.
Skillnaderna mellan bolagen ger bredd i rollen:
• LJ Fastigheter - fastighetsförvaltning med fokus på redovisning, avstämningar och fastighetsmoms
• Rackstad Bil & Delar - industrinära verksamhet med lager, exportflöden och kontakter både inom och utanför EU
Tjänsterna är heltid och tillsvidare, med placering på plats i Arvika. Arbetet sker huvudsakligen från kontoret, med viss flexibilitet vid behov.Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonom ansvarar du bland annat för:
Löpande redovisning och bokföring
Leverantörsfakturor samt in- och utbetalningar
Avstämningar enligt månads- och årshjul
Underlag till månadsbokslut och uppföljning
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomiprocesser, system och verksamhetsrapportering (exempelvis registervård och viss myndighetsrelaterad administration)
Samarbete över bolagsgräns för att säkerställa kontinuitet i ekonomifunktionen
Om dig
Vi söker dig som har en ekonomisk bakgrund och som trivs i en roll där du får arbeta brett, ta ansvar och vara nära verksamheten. Du kan vara i början av din karriär eller ha flera års erfarenhet - det avgörande är inställning, noggrannhet och vilja att ta ägarskap.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av löpande redovisning
God systemvana och trygghet i administrativa processer
Goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av fastighetsredovisning och/eller fastighetsmoms
Erfarenhet av export och internationella flöden
Erfarenhet av lön eller moms
Erfarenhet av ekonomisystem såsom Pyramid, Monitor, Visma, Hogia eller Rillion
Som person är du
Självständig och ansvarstagande, och trivs med att driva ditt arbete utan detaljstyrning
Nyfiken och initiativrik, du vill förstå, ställer frågor och tar egna initiativ
Strukturerad och noggrann, med respekt för deadlines och kvalitet
Flexibel och samarbetsinriktad, och trivs i en mindre organisation där man hjälps åt
Vi erbjuder
En stabil anställning i två lokalt förankrade bolag
En varierad roll med möjlighet att utvecklas över tid
Korta beslutsvägar och nära samarbete med kollegor och ledning
Du erbjuds trygga och långsiktiga anställningsvillkor, inklusive friskvårdsbidrag och kollektivavtal.Om företaget
LJ Fastigheter är en etablerad fastighetsägare i Arvika med ett stort bestånd av bostäder och lokaler. Bolaget har en tydlig lokal närvaro och samarbetar nära kommunen i utvecklingen av stadsmiljön.
Rackstad Bil & Delar är ett verkstadsnära bolag med verksamhet inom fordon och entreprenadmaskiner, främst över 3,5 ton. Verksamheten har ett tydligt fokus på verkstad, service och tekniska lösningar, med kunder både i Sverige och internationellt. Bolaget präglas av lång erfarenhet, ansvarstagande och ett praktiskt verksamhetsfokus, där kvalitet och långsiktighet står i centrum.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting där alla rekryteringskonsulter är certifierade enligt DNVs standard samt arbetar med fördomsfri rekrytering. Med hjälp av kapacitetstester och personprofilanalyser genomför Tacting en objektiv bedömning på hur du kan komma att hantera dina nya arbetsuppgifter hos oss och samtidigt minimera risken för diskriminering och särbehandling.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Ulf Holmgren, 076-307 10 29 eller Daniel Wallström, 073-725 79 05.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
