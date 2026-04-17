Ekonom till Kansliet för teknik och naturvetenskap
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Företagsekonomjobb / Umeå Visa alla företagsekonomjobb i Umeå
2026-04-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du vara en av oss på Kansliet för teknik och naturvetenskap och ingå i en arbetsgrupp med professionella och engagerade medarbetare? Vi söker nu en ekonom som ska ingå i kansliets verksamhetsservice för att huvudsakligen arbeta för fakultetens två arbetsenheter, High Performence Computing Center North (HPC2N) och Umeå marina forskningscentrum (UMF). Vi erbjuder dig ett varierat arbete i nära samarbete med kansliets controllers på en arbetsplats där trivsel och god arbetsmiljö på lika villkor prioriteras. Anställningen avser heltid och är tills vidare med tillträdesdatum 10 augusti, eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 8 maj!
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av kvalificerat och självständigt ekonomiarbete som omfattar att driva och samordna ekonomiarbetet vid huvudsakligen två av fakultetens arbetsenheter. Det ingår även att ge kvalificerat stöd och rådgivning till ledning, forskningsledare samt övriga medarbetare inom ekonomiområdet. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Vidare ingår:
Upprätta budget, prognoser och bokslut.
Löpande resultatuppföljning samt ekonomiska kalkyler och analyser på både enhets- och projektnivå.
Utvecklingsarbete inom ekonomiområdet, både självständigt och tillsammans med controller.
Löpande projektadministration samt rapportering och uppföljning till forskningsfinansiärer.
Upprätta fullkostnadskalkyler vid forskningsansökningar.
Löpande ekonomihantering vilken kan innefatta leverantörsfakturor, granskning av reseräkningar, kundfakturering och hantering av anläggningsregister.
Kvalifikationer
Du har lägst kandidatexamen inom ekonomiområdet eller motsvarande, samt flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
God datorvana förutsätts med erfarenhet av att arbeta med ekonomiadministrativa system och beslutsstödsystem. Mycket goda kunskaper i Microsoft Office 365, främst Excel med vana att bearbeta, analysera och presentera större datamängder.
Du har en stark analytisk förmåga och kan skapa struktur i komplex information, samt förmåga att kommunicera ekonomisk information på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket förutsätter att du samarbetar väl och kommunicerar tydligt. Du uttrycker dig professionellt i tal och skrift på både svenska och engelska.
Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och omsätta förbättringar i praktiken inom processer och arbetssätt.
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du trivs i en dynamisk miljö och kan prioritera även i perioder med högt tempo. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är noggrann i ditt arbete och bidrar till ett gott samarbete genom ett prestigelöst och serviceinriktat förhållningssätt.
Då du regelbundet kommer att vara på plats på Umeå marina forskningscentrum i Norrbyn krävs det att du innehar B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande erfarenheter
Ekonomiarbete inom universitet, högskola eller annan offentlig verksamhet.
Tidigare samordning och administration av större forskningsprojekt, gärna i en koordinerande roll.
Erfarenhet av EU-finansierade projekt.
Villkor
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde 10 augusti (eller enligt överenskommelse). Arbetet vid Umeå marina forskningscentrum kommer huvudsakligen att vara förlagd på plats i Norrbyn medan arbetet vid High Performance Computing Center North kommer att vara förlagd på Umeå universitets huvudcampus i Umeå. Omfattningen mellan arbetsenheterna kan ändras över tid utifrån varierande behov och arbetsuppgifter.
Provanställning kan komma att tillämpas
Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev där du beskriver din professionella bakgrund och hur du passar för den aktuella anställningen (max 1 sida)
En meritförteckning - Curriculum Vitae
Relevanta examensbevis, arbetsintyg och betyg
Vid eventuell intervju kommer kontaktuppgifter till minst två referenspersoner att efterfrågas. Arbetsprov kan bli aktuellt som en del av urvalsprocessen.
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, senast 8 maj 2026. Välkommen med din ansökan!
Mer information
Vill du veta mer om anställningen och anställningsvillkoren är du välkommen att kontakta kanslichef Åsa Boily, 072-143 98 55 eller asa.boily@umu.se
. Vill du veta mer om arbetsuppgifterna kan du kontakta controller Mattias Källström, 072-206 51 73 eller mattias.kallstrom@umu.se
.
Om oss
Vid Kansliet för teknik och naturvetenskap arbetar för närvarande 14 personer. Kansliet utgör Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens serviceenhet inom en rad områden som anställningar och personal, budget och ekonomi, forsknings- och utbildningsfrågor, kommunikation och rekrytering samt samverkan med externa parter. Fakulteten har drygt 1 150 anställda och våra utbildningar lockar för närvarande nästan 3 500 helårsstudenter. Fakulteten bedriver utbildning och forskning inom områden som teknik- och naturvetenskap, arkitektur och design samt farmaci.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
)
901 87 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
ST ST st@adm.umu.se 090-7865431 Jobbnummer
9860060