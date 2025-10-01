Ekonom till institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
2025-10-01
Vill du arbeta i en stimulerande akademisk miljö där din ekonomiska expertis gör skillnad?
Vill du arbeta i en stimulerande akademisk miljö där din ekonomiska expertis gör skillnad?

Ekonomifunktionen på Chalmers är en central del av vår verksamhet och bidrar till att säkerställa en professionell hantering av ekonomistyrning och administration. Här får du chansen att arbeta nära både forskare och ledning i en dynamisk och utvecklande miljö. Vi söker vi en engagerad ekonom som vill bli en del av vårt team på Chalmers - en arbetsplats där utveckling, kvalitet och mångfald står i centrum.
Ekonomifunktionen på Chalmers präglas av en professionell hantering av vår ekonomistyrning och ekonomiadministration. Funktionen finns representerad både i det verksamhetsnära arbetet på våra 13 ämnesinstitutioner och i den lärosätesövergripande ledningen med sina stödorgan.
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper (M2) har en internationell och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö. Institutionen består av sju forskningsavdelningar samt ett verksamhetsstöd. Institutionen har ca 230 anställda varav många med internationell bakgrund.
Du kommer att arbeta nära avdelningen Strömningslära vars forskning ligger i internationell framkant inom sittområde: Strömningslära | Chalmers.
Verksamhetsstödet på institutionen för Mekanik och maritima vetenskaper ansvarar för stöd inom inköp, upphandling, ledningsstöd, arkiv och registratur, studie-, ekonomi-, webb- och HR-administration. Du kommer att arbeta i en positiv och trevlig arbetsmiljö tillsammans med en grupp engagerade och professionella kollegor. Ekonomiarbetet utförs och utvecklas i nära dialog med institutionens ledning och forskande personal. Som ekonom kommer du också ingå i Chalmers nätverk där alla ekonomer på Chalmers träffar varandra regelbundet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, liknande de arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen
• Har erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
• Har erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och administrativa stödsystem
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du också har:
• Dokumenterad erfarenhet av att ha ansvar för hela ekonomiprocessen.
• Erfarenhet av projektredovisning
• Erfarenhet av kvalificerat ekonimiarbete inom högskola/universitet
• Har erfarenhet av EU-redovisning
• Erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
• En person med hög integritet.
• Analytisk och noggrann.
• Samarbetsorienterad och bra på att bygga goda relationer med kollegor, kunder och leverantörer.
• Strukturerad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och att prioritera effektivt.
Vad rollen innebär
Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• att vara rådgivare i ekonomiska frågor till chefer och projektledare
• sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
• budget, uppföljning, prognos och analys av projekt och verksamhet
• ekonomisk projektrapportering till finansiärer
• delta i institutionens budget- och bokslutsarbete
• tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
Uppdragsberoende arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta nära ekonomkollegorna på institutionen samt avdelningens studieadministratör när det gäller avdelningsnära stöd, till exempel vid akademiska högtider.
Om Chalmers som arbetsplats
På Chalmers värderar vi öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet - något som genomsyrar vår arbetsmiljö och vårt förhållningssätt till medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där både studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Vi arbetar brett med jämställdhetsprojekt, till exempel GENIE-initiativet om jämställdhet för excellens. Jämställdhet och mångfald är en viktig grund i all verksamhet på Chalmers.
Förmåner för våra anställda:
• Flexibilitet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
• Upp till sju veckors semester per år.
• Kollektivavtal som omfattar föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar och flextid.
• Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Anställningsform
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
