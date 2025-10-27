Ekonom till institutionen för kemi och kemiteknik Chalmers
2025-10-27
Ekonomifunktionen på Chalmers är en central del av vår verksamhet och bidrar till att säkerställa en professionell hantering av ekonomistyrning och administration. Här får du chansen att arbeta nära både forskare och ledning i en dynamisk och utvecklande miljö. Vi söker vi en engagerad ekonom som vill bli en del av vårt team på Chalmers - en arbetsplats där utveckling, kvalitet och mångfald står i centrum.
Om oss Ekonomifunktionen på Chalmers präglas av en professionell hantering av vår ekonomistyrning och ekonomiadministration. Funktionen finns representerad både i det verksamhetsnära arbetet på våra 13 ämnesinstitutioner och i den lärosätesövergripande ledningen med sina stödorgan.
Den här tjänsten är placerad vid institutionen för kemi och kemiteknik : Det handlar om våra liv och naturresurser, om energi, materialåtervinning och om materialutveckling. Med hållbar utveckling i centrum bedriver vi på Institutionen för Kemi och kemiteknik, forskning och utbildning av högsta kvalitet för smartare material och smartare processer, för förbättrad hälsa och miljö. Vi har ca 240 anställda, fördelade på en avdelning för verksamhetsstöd och fyra forskningsavdelningar.
Verksamhetsstödet består av 15 medarbetare inom ekonomi, administration, husfrågor och verkstad som leds av en administrativ chef. Fysiskt sitter du nära de forskare och lärare som du stödjer i det dagliga arbetet. I verksamheten omges du av forskare och studenter från hela världen och här finns chansen att vara en viktig pusselbit i en spännande forskarvärld.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, liknande de arbetsuppgifter som beskrivs i annonsen
Har erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
Har erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och administrativa stödsystem
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du också har:
Dokumenterad erfarenhet av att ha ansvar för hela ekonomiprocessen.
Erfarenhet av projektredovisning
Erfarenhet av kvalificerat ekonimiarbete inom högskola/universitet
Har erfarenhet av EU-redovisning
Erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
En person med hög integritet.
Analytisk och noggrann.
Samarbetsorienterad och bra på att bygga goda relationer med kollegor, kunder och leverantörer.
Strukturerad med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och att prioritera effektivt.
Vad rollen innebär Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Att vara rådgivare i ekonomiska frågor till chefer och projektledare
Sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
Budget, uppföljning, prognos och analys av projekt och verksamhet
Ekonomisk projektrapportering till finansiärer
Delta i institutionens budget- och bokslutsarbete
Tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
Om Chalmers som arbetsplats På Chalmers värderar vi öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet - något som genomsyrar vår arbetsmiljö och vårt förhållningssätt till medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där både studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid. Vi arbetar brett med jämställdhetsprojekt, till exempel GENIE-initiativet om jämställdhet för excellens. Jämställdhet och mångfald är en viktig grund i all verksamhet på Chalmers.
Förmåner för våra anställda:
Flexibilitet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov.
Upp till sju veckors semester per år.
Kollektivavtal som omfattar föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar och flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Anställningsform Tillsvidareanställning på heltid.
Svara på våra urvalsfrågor när du klickar på "Ansök" istället för att bifoga ett personligt brev- vi tar inte hänsyn till bifogade personliga brev.
Bifoga ditt CV i PDF-format.
Vid en eventuell intervju kan du även komma att få genomföra ett "case".
Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom bemanning och rekrytering med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örnsköldsvik.
Amendo är en del av Amendo Group som har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Chalmers med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Johansson på lina.johansson@amendo.se
eller Mathilda Carlbom på mathilda.carlbom@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt.
